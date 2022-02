경북 영주시, 친환경 농산물 인증 농가 ‘생산 장려금’ 지원

자체예산 6500만원 투입, 면적 따라 작물별 차등

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영주시가 코로나19로 위축된 친환경농산물 생산농가를 살리는 사업에 나섰다.

영주시는 코로나19로 인한 소비감소와 인력 수급 문제 등 어려운 환경에서 친환경농업을 시행하고 있는 농가의 소득 보전을 위해 자체예산 6500만원을 편성해 ‘친환경농산물 생산 장려금 지원사업’을 추진한다.

유기 인증의 경우 ㏊당 벼 60만원, 과수 80만원, 채소 특작 기타 70만원을 지원한다. 무농약 인증의 경우 ㏊당 벼 40만원, 과수 60만원, 채소 특작 기타 50만원을 면적에 따라 차등 지급한다.

시는 이번에 새롭게 시행되는 생산 장려금 지원으로 관행농법보다 비용과 노동력이 많이 투입되는 친환경 농산물 생산여건 개선과 친환경 농가 소득 보전을 통해 탄소중립 실현을 기대하고 있다.

영주시 측은 “코로나와 기후변화 대비 등 농업경영에 어려움을 겪고 있으면서도 친환경농업 발전을 위해 힘쓰는 농가에 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

