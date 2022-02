경찰 'CCTV' 통해 용의자 동선 추적

[아시아경제 장세희 기자]주차된 차량에서 3억에 달하는 상품권과 현금을 훔쳐 달아난 사건이 발생해 경찰이 용의자를 추적하고 있다.

서울 강남경찰서는 3일 절도 혐의 용의자를 추적하고 있다고 밝혔다.

해당 용의자는 지난달 28일 낮 12시쯤 서울 강남구에 주차돼 있던 차량 뒷좌석에서 2억6000만원어치 백화점 상품권과 현금 2000만원 그리고 노트북을 훔쳐 달아난 혐의를 받는다.

현재 경찰은 CCTV를 통해 용의자 동선을 추적하고 있다. 3억원어치 금품 보유와 관련해선 불법행위와 관련이 없다고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr