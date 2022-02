고민정, '반려견 李 지지선언 릴레이'에…"동물 정치에 이용" 비판 이어져

고민정 "반려견이 이재명 지지한다"

野 "선거 때만 동물 이용하고 버려" 비판

"동물에는 여당, 야당 없어…정치적 싸움 말아야"

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당 선거대책위원회 동물권위원회 공동위원장을 맡은 고민정 의원이 '반려동물 이재명 후보 지지 릴레이'를 시작한 것과 관련해 야당을 중심으로 비판의 목소리가 나오고 있다. 주인 대신 반려견이 나와 이 후보 지지를 선언한다는 것인데, 동물을 정치와 선거에 부적절하게 이용하고 있다는 지적이 이어졌다.

고 의원은 지난 1일 자신의 페이스북에 '반려동물 지지선언 릴레이' 시작한다고 알리면서 "행복이와 모카를 비롯한 6마리의 반려동물이 첫 지지 선언에 나섰다"고 적었다. 행복이와 모카는 이 후보를 지지하는 주인의 반려견인 것으로 추정된다.

고 의원은 반려견의 사진이 담긴 이미지도 함께 올렸다. 이미지에는 반려견의 이름과 나이, 이 후보 지지 이유 등이 담겼다. 이름이 '두부'인 반려견은 이 후보 지지 이유에 대해 '성남시장, 경기지사 시절 공약 이행률을 보고 동물 공약도 꼭 지킬 것이라 믿는다'고 했다.

고 의원은 "(반려동물들이) 이재명 후보를 지지하는 이유도 '동물의 고통을 걱정하는 진정한 일꾼이라서', '더 많은 반려견 놀이터를 위해서' 등 다양하다"면서 "링크를 통해 반려동물의 #사진 #이름 #지지하는이유 등을 담은 지지선언 메시지를 남겨달라. 동물권위원회 사회관계망서비스(SNS) 등에 게시될 예정"이라고 덧붙였다.

이에 대해 야당에서는 즉각 비판의 목소리가 나왔다. 박민영 국민의힘 청년보좌역은 자신의 페이스북에 "국민의힘은 이재명 후보와 고민정 의원님처럼 선거할 때만 동물을 '이용'하고 버리지 않는다"라며 "새로운 행복이한테 지지선언 받았다고 쇼하기 전에 경기도 행복이부터 찾아오시는 게 어떨까"라고 지적했다.

박 청년보좌역이 언급한 '행복이'는 지난 2014년 이 후보가 성남시장이었을 당시 성남시가 동물보호단체 '카라'로부터 입양한 유기견이다. 이후 이 후보가 2018년 경기지사에 당선되면서 행복이를 함께 데리고 가지 않아 파양 논란이 일었다.

이와 관련해 당시 이 후보는 페이스북에서 "유기견 행복이 입양은 성남시가 한 것이지 시장 개인이 한 게 아니다. 경기도로 데려오고 싶었지만 개인 소유가 아니어서 그리 간단한 일이 아니다"라고 해명했다. 이후 성남시청은 행복이를 카라로 돌려보냈고, 행복이는 현재 새로운 보호자에게 입양된 것으로 알려졌다.

일부 누리꾼들 사이에서도 반려동물 지지 릴레이가 부적절하다는 지적이 나왔다. 누리꾼들은 "강아지가 지지하는 게 아니라 주인이 지지하는 건데 뭐 하는 거냐", "반려동물을 사람 마음대로 선거와 정치에 이용하고 있다", "주목도를 높이려는 이벤트인 것은 알겠는데 장난치는 것 같다" 등의 반응 보였다.

전문가는 대선 후보들이 다양한 동물 공약을 내놓는 것은 긍정적이나, 실질적으로 동물권이 강화될 수 있는 정책을 마련하는 것이 중요하다고 제언했다.

동문보호단체 관계자 A씨는 "정치권에서 다양한 동물 공약이 나오고 관심을 갖는 것은 환영할 일이다. 반려견 지지선언 릴레이도 그 일환으로 동물 관련 공약을 홍보하고 다른 후보와 차별성을 보여주려고 시도했던 것 같다"라며 "다만 정치적인 싸움에 동물이 이용되는 것은 좋지 않은 일이다. 동물에게는 여당, 야당이 없다"고 말했다. 이어 "현재 대선 후보들의 동물복지 정책은 대체로 반려동물에만 치우쳐 있다. 야생동물, 농장농물 등 다양한 동물들을 대상으로 한 정책에 대해서도 검토가 필요하다"고 강조했다.

