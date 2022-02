푸틴 "중·러 전략적 협력, 전례없는 수준…시진핑과 포괄적 논의할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 베이징 동계올림픽 개막식 참석을 앞두고 3일 중국 신화통신 기고를 통해 러시아와 중국의 관계에 대해 "수 세기 동안 우정과 신뢰의 전통으로 연결된 가까운 이웃"이라고 강조했다.

푸틴 대통령은 이날 중국 신화통신에 기고한 '러시아와 중국 : 미래를 내다보는 전략적 동반자'라는 제목의 글에서 이같이 밝혔다. 그는 "새로운 시대로 접어들면서 러·중의 포괄적 동반자 관계와 전략적 협력의 양국 관계는 전례 없는 수준에 이르렀으며 효율성, 책임감, 미래에 대한 열망의 모델이 된 것을 높이 평가한다"고 밝혔다.

이어 푸틴 대통령은 '한 해의 계획은 봄에 있다'는 중국 속담을 인용하면서 이번 방중 기간 시진핑 중국 국가주석과 양자, 지역, 국제 어젠다에 대해 포괄적인 논의를 할 것이라고 밝혔다. 그는 "국제 문제에 대한 토론이 중요한 부분이 될 것"이라며 "러시아와 중국의 외교 정책 조율은 세계와 지역 문제를 해결하기 위한 유사한 접근법에 기초하고 있다"고 강조했다.

푸틴 대통령은 또 양국 간 경제·무역 협력 발전에 관해 중점적으로 논의할 계획이라고 말했다. 그는 "양국은 코로나19 유행으로 인한 어려움에도 불구하고 경제적 동반자 관계의 잠재력을 높이기 위해 노력하고 있다"면서 협력을 한층 강화해나갈 것이라고 덧붙였다.

아울러 푸틴 대통령은 최근 중국이 중점적으로 추진하는 달 탐사 프로젝트를 포함해 정보통신, 의학, 국가항법시스템 등 첨단 분야에서도 양국이 폭넓은 동반자 관계를 발전시킬 기회가 있다고 평가했다.

베이징 동계올림픽과 관련해서는 이를 '가장 중요한 국제 행사'라고 언급하면서 "중국의 경험이 베이징 올림픽을 최고 수준으로 개최할 수 있도록 해줄 것으로 확신한다. 최근 스포츠를 정치화하려는 시도가 강화되고 있지만 이는 올림픽 정신에 반하는 것"이라고 주장했다.

