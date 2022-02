요구 커지는 이재명·윤석열 양자토론…양당 여전히 네 탓만

尹 "민주당 억지 떼쓰기로 무산"

李 "조건 자꾸 바꿔 또 바꿀 것"

양자토론 통해 국민적 의혹 해소해야

[아시아경제 이현주 기자, 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보와 김동연 새로운물결 대선후보 간 양자토론이 진행된 가운데 한 차례 파행을 겪은 윤석열 국민의힘 대선후보와 이 후보의 양자토론 재성사 여부에 관심이 쏠린다. 양자토론은 다자토론 보다 주목도가 높고 심도 깊은 논의를 할 수 있다는 장점이 있어 국민 알권리를 위해 양자, 3자 등 다양한 토론을 할 기회를 늘여야 한다는 목소리가 나온다.

3일 민주당에 따르면 이 후보와 김 후보 간 양자토론은 실시간 동시 시청자 수는 17만명을 넘었으며 최대 21만여명까지 집계됐다. 대선후보 간 첫 토론회이고 네거티브 공방보다는 정책 토론에 집중되면서 내부적으로는 흥행에 성공했다고 평가하는 분위기다. 친여성향의 김 후보와 이 후보 간 단일화 가능성도 남겨져 있는 상황으로 주목도가 높았다.

이런 분위기 속에서 정치권에서는 이 후보와 윤 후보의 양자토론도 개최돼야 한다는 요구가 높아지고 있다. 지금까지 제기된 수많은 의혹에 대한 궁금증은 토론을 통해 해소돼야 한다는 것이다. 박상병 인하대 정책대학원 교수는 "집권당 후보가 상대 후보와 국민들도 궁금해하는 이슈에 관한 토론을 조건 없이 받아줘야 한다"며 "의혹을 제기하는 것이 윤 후보의 몫이라면 이 후보가 이를 소상하게 설명해서 의혹을 해소할 수 있도 있기 때문"이라고 말했다. 엄경영 시대정신연구소장도 "이 후보와 윤 후보가 요구를 마냥 거부하기는 어렵다"면서 "오늘 저녁 토론을 기점으로 아무래도 토론회가 늘어날 것이라는 기대감도 커질 것"으로 내다봤다.

그러나 양자토론을 두고 양당 간 입장 차이는 좁혀지지 않고 있다. 권영세 국민의힘 선거대책본부장은 이날 회의에서 "양자토론은 민주당 억지 떼쓰기로 무산됐다. 주제를 쪼개자, 시간을 제한하자 하더니 급기야 자료를 들고 오면 못한다고 억지를 부렸다"며 "대장동 진실이 공개되는 게 두렵고 성남FC 후원금 드러나는 게 두렵고 불법으로 살아온 이 후보 부부가 드러나는 게 자신이 없어서 토론을 억지로 피해갔다"고 비판했다. 회의 후 기자들과 만나서도 "이 후보가 김 후보와 토론할 때 커닝 페이퍼를 많이 가져왔다"면서 "커닝 토론은 괜찮고 남이 하는 건 안되고 항상 이중 기준이라서 굉장히 당혹스럽다"고 비꼬았다.

반면 민주당은 오히려 윤 후보가 계속 조건을 바꿔가며 토론을 회피하고 있다고 지적했다. 자료 지참 등 윤 후보가 제시한 조건을 수락했다 하더라도 다른 조건을 들어 토론을 계속해서 미뤘을 것이란 주장이다. 박찬대 민주당 수석대변인은 CBS 라디오에 출연해 "우리 입장에서는 기피할 이유가 없는데 윤 후보 쪽에서 왜 이렇게 토론을 회피하는 지에 대해 말씀 드리고 싶다"며 " 이렇게까지 기피할 줄 알았으면 그러면 방송국들과 좀 더 협의를 해서 윤석열 후보가 참석하지 않는다 하더라도 3자 토론이 이미 진행이 됐으면 좋지 않았겠나 (싶다)"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr