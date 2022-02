쌍용차, 첫 번째 전기 SUV ‘코란도 이모션’ 출시

4일 출시 앞서 3일부터 본계약 실시

[아시아경제 성기호 기자]쌍용자동차가 국내 최초 준중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘코란도 이모션’을 이달 4일 출시한다.

3일 쌍용차는 출시에 앞서 이날부터 코란도 이모션 본계약을 실시한다고 밝혔다.

지난 10일부터 사전계약을 실시한 결과 3주만에 초도 물량 3500대를 돌파한 코란도 이모션은 4일 ‘온라인 론칭 세레머니’를 통해 신차 소개 영상 등을 공개할 예정이다. 세레머니는 코란도 이모션을 통해 소비자들이 일상 생활에서 일렉트릭 라이프를 친근하면서도 쉽게 경험할 수 있도록 전기차의 장점과 SUV의 장점을 담아 다채롭게 구성했다.

코란도 이모션은 코란도 내연기관차 플랫폼을 활용해 만든 쌍용차 최초 전기차다. 정통 SUV 스타일의 전기차로 공간 활용성, 안전성, 편의성 등에 초점을 뒀다.

코란도 이모션의 판매 가격은 트림에 따라 E3 4056만5000원, E5 4598만7000원이며, 전기차 세제혜택을 적용하면 각각 3880만원, 4390만원이다. 정부 및 지자체 보조금 등 지원을 받으면 하위 트림은 2000만원 후반의 금액으로 구매가 가능하다는 것이 쌍용차의 설명이다.

쌍용차는 첫 전기 SUV인 코란도 이모션이 초도 물량을 초과해 계약됨에 따라 배터리 공급업체인 LG전자·LG에너지솔루션 및 반도체 업체 등과 긴밀한 추가 물량 협의를 통해 공급을 확대해 나갈 계획이다. 전기차 보조금이 최종 확정되는 오는 3월 이후 사전 계약한 고객 순으로 인도를 시작할 예정이라고 설명했다.

코란도 이모션은 최대 출력 140kW, 최대 토크 360Nm 모터를 탑재했고, 히트펌프를 기본사양으로 적용해 저온연비를 보완했다. 최신 설계와 다양한 테스트를 거친 LG에너지솔루션의 61.5kWh 리튬이온 폴리머 배터리를 탑재해 안정성을 확보했다. 1회 충전 주행거리는 307km다. 급속 충전(100kW) 시 33분이면 전체 배터리의 80%를 충전할 수 있다.

능동형 주행안전 보조기술인 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤을 포함한 첨단 주행안전 보조 시스템 딥컨트롤이 적용된 코란도 이모션은 파사이드 에어백을 포함해 8개의 에어백을 적용했다. 차체에는 초고장력·고장력 강판이 74%가 적용된 견고한 차체 구조를 갖췄을 뿐만 아니라 다양한 안전사양을 채택해 유럽 신차안전도평가(유로 NCAP) 에서 최고 등급인 별 5개를 획득했다.

쌍용차는 코란도 이모션 전기차 전용 부품에 대해 국내 최고 수준인 10년·16만km의 보증기간을 제공하고, 배터리 방전 시 차량 픽업·충전소까지 딜리버리(연 4회), 차량 이상으로 인한 운행 불가 시 정비센터까지 무료 견인 및 대차 서비스를 제공할 예정이다.

