카카오뱅크 체크카드, 월 최대 4만4000원 돌려준다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오뱅크는 오는 7월 말까지 체크카드 결제금액에 따라 캐시백을 제공하는 '체크카드 캐시백 프로모션 시즌10'을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 행사에는 온라인쇼핑, 학원, 골프 업종의 신규 혜택이 추가됐다. 신규 가맹점으로 추가된 쿠팡에서 5만원 이상 결제 시 3000원이 캐시백된다.

'디즈니플러스'나 '넷플릭스' 등 온라인동영상서비스(OTT)에서 9000원 이상 결제 시에는 1000원이 환급된다.

골프업종이나, 학습지·독서실·자동차 학원을 포함한 학원 업종에서 20만원 이상 결제 시 1만원을 돌려받을 수 있다.

이 외에도 ▲뷰티(올리브영) ▲배달·카페(배달의민족, 스타벅스) ▲주유,통신(GS칼텍스, 휴대전화 요금) ▲여행, 영화(여기어때, 롯데시네마·메가박스) 등 가맹점에서도 캐시백 혜택을 제공한다.

캐시백 월 최대한도는 4만4000원이다. 캐시백 프로모션은 전월 사용실적 30만원 이상 고객을 대상으로 하며, 총 12개 혜택 구분별로 각각 월 1회 제공된다.

캐시백은 사용 후 다음 달 10일 체크카드와 연결된 통장에 입금된다.

카카오뱅크 프렌즈 체크카드는 전월 실적, 지급 한도 제한 없이 국내외 가맹점 이용금액의 0.2%가 캐시백으로 지급되며, 주말·공휴일은 0.4%다.

