구글 클라우드, ‘구글 포 스타트업 클라우드 프로그램’으로 초기 스타트업 지원 확대

[아시아경제 이승진 기자] 구글 클라우드가 비즈니스 초기 단계의 스타트업을 지원하는 ‘구글 포 스타트업 클라우드 프로그램’을 3일 발표했다.

구글 클라우드는 '구글 포 스타트업 클라우드 프로그램'을 통해 스타트업 고객에게 구글 클라우드 인프라 및 서비스를 비롯한 모든 구글 제품군의 일관된 경험을 제공하고 창업자가 구글 멘토링, 제품, 프로그램 및 모범 사례 등에 접근할 수 있도록 지원할 예정이다.

구글 클라우드는 지난해 새로운 리소스 및 멘토링 프로그램 발표, 구글 클라우드 스타트업 서밋 개최, 스타트업 전문가 팀 육성 등 스타트업이 클라우드를 기반으로 사업을 확장하고 더욱 번창할 수 있도록 지원하는 데 집중해왔다.

'구글 포 스타트업 클라우드 프로그램'은 시리즈 A 투자를 받은 스타트업에 구글 클라우드 첫해 사용료를 최대 10만 달러(약 1억 2000만 원)까지 지원한다. 대부분의 스타트업은 무료로 구글 클라우드 기반 인프라 구축을 시작하고 혁신, 성장, 고객 확보에 보다 집중할 수 있게 된다. 프로그램 2년 차에는 구글 클라우드 사용료의 20%를 최대 10만 달러 크레딧까지 추가로 받을 수 있다.

스타트업은 구글 클라우드가 제공하는 크레딧으로 인공지능(AI), 머신러닝, 분석 분야에서 구글 클라우드 기능을 활용하고 파이어베이스, 구글 쿠버네티스 엔진 등으로 구글 클라우드 인프라에서 빠르게 서비스를 개발 및 확장할 수 있다.

지난해 구글 클라우드가 스타트업 전담 연락 창구로 선보인 글로벌 '스타트업 성공 팀'이 초기 단계의 스타트업을 지원한다. 이 팀은 2년간 프로그램을 통해 각 스타트업에 필요한 사항을 파악하고 적절한 구글 팀을 연결해 기술, 시장화 전략, 크레딧 관련 문제를 해결할 수 있도록 지원할 예정이다.

스타트업은 구글 클라우드가 제공하는 비즈니스 및 기술 파트너십을 통해 서비스를 구축하고 시장에 진출할 수 있다. 구글 클라우드는 초기 프로토타입에 진입한 창업자부터 새로운 시장으로 글로벌 확장을 준비하는 스타트업에 이르기까지, 전 세계 모든 스타트업이 구글 클라우드를 기반으로 발전할 수 있도록 적극 지원해 나갈 계획이다.

