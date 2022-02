이재명 "형식 얽매이지 않고 토론할 것"…이준석 "대장동 자료는 곤란?"

이준석 "국민 관심사 직결되는 토론, 자료 바탕으로 정확한 토론해야"

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 김동연 새로운물결 대선후보와의 토론회를 마친 소감을 밝히면서 "앞으로 형식에 얽매이지 않고 토론에 임할 것"이라고 말한 데 대해, 이준석 국민의힘 대표가 "대장동 자료를 들고나오는 형식은 곤란하냐"고 일침을 날렸다.

이 후보는 2일 CBS 주관으로 열린 김 후보와의 정책토론을 마친 뒤 자신의 페이스북에 "이번 대선, 첫 후보자 간 토론이었는데 경제 분야를 비롯해 국정 전반에 대한 비전을 보여드릴 수 있는 수준 높은 토론이 되도록 최선을 다했다"고 소감을 밝혔다.

이어 "TV 방송 중계가 되지 못해 아쉽지만 유튜브만 수십 만명이 넘는 국민께서 토론을 지켜보셨다고 한다. 토론에 대한 국민의 관심이 얼마나 큰지 실감한다"면서 "저는 앞으로도 4자든, 1 대 1이든 형식에 얽매이지 않고 토론에 적극 임할 것이다. 국민의 알권리 보장과 정책선거를 만드는 데 토론이 가장 유력한 도구이기 때문"이라고 말했다.

그러자 이 대표는 해당 게시글 댓글에 "형식에 얽매이지는 않는데 대장동 관련 자료를 들고나오는 형식은 곤란한 것입니까?"라는 댓글을 남겼다. 앞서 지난달 31일 윤석열 국민의힘 대선 후보와 이 후보 간 양자 토론이 진행될 예정이었으나, 자료 지참 문제를 놓고 이견을 좁히지 못해 무산된 점을 꼬집은 것이다.

양자 토론 방식을 두고 윤 후보 측은 대장동 개발사업 특혜 의혹 관련 자료 지참을 요구했고, 이 후보 측은 자료 없이 토론하자는 입장을 고수했다.

한편, 이 대표는 이날 JTBC 뉴스룸과 인터뷰에서도 "이 후보와 윤 후보의 토론은 많은 국민의 관심사가 직결되는 토론이고, 단순히 말 기술보다는 자료 등을 바탕으로 국민 판단에 도움이 되는 토론을 해야 하는 것"이라며 '자료 지참'을 재차 강조했다.

그러면서 "이번에 저희가 요구했던 것도 당연히 대장동 의혹을 비롯해 여러 가지 사안에 대해 자료를 놓고 정확한 토론을 하자는 것이었는데, 그것을 거부할 이유가 뭔지 참 궁금하다"며 "앞으로 내실 있는 토론을 위해선 그런 자료들은 필요할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

