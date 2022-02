美국무부, 벨라루스 주재 미 대사관 가족에 철수 명령

러시아, 우크라이나 침공 가능성↑

유엔주재 미 대사 "벨라루스·우크라 국경, 3만 러시아군 집결 전망"

[아시아경제 기하영 기자]러시아의 우크라이나 침공 가능성이 높아지고 있는 가운데 미국 국무부가 벨라루스 주재 미국 대사관 직원들의 가족에게 철수 명령을 내린 것으로 알려졌다.

31일(현지시간) CNN 등에 따르면, 미 국무부는 벨라루스 주재 미국 대사관 직원들 가족에게 철수명령을 내리고 벨라루스행 여행 자제를 권고했다.

미국은 이미 코로나19 확산과 '유럽의 마지막 독재자'로 불리는 벨라루스의 알렉산드르 루카셴코 정권의 자의적인 법 집행 등을 이유로 벨라루스를 여행 경보 최고 등급(여행 금지)인 4단계로 지정했다.

앞서 미국 정부는 러시아의 우크라이나 침공 가능성이 커지면서 지난달 우크라이나 수도 키예프 주재 미 대사관의 비필수 인력과 외교관 가족에게도 철수령을 내린 바 있다.

러시아가 최근 몇달 간 우크라이나 국경에 약 10만명의 병력을 결집시키면서 미국과 나토(북대서양조약기구·NATO)는 러시아가 곧 우크라이나에 군사행동을 할 것으로 우려하고 있다.

또 우크라이나와 북쪽으로 국경을 맞댄 벨라루스에도 최근 러시아 병력이 배치되자 러시아가 북쪽에서 우크라이나로 쳐들어올 가능성에 대한 서방의 염려도 커지고 있는 상황이다. 이와 관련해 린다 토머스-그린필드 유엔주재 미국 대사는 이날 소집된 유엔 안전보장이사회 공개 회의에서 "벨라루스와 우크라이나 국경에 러시아 병력 5000명이 이미 주둔 중"이라며 "2월 초순까지 러시아가 이곳에 3만명이 넘는 병력을 집결시키려 한다는 증거가 있다"고 말했다.

