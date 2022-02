고향 안동에 육군사관학교 이전 이재명 "지역경제 활성화 도움"

미래형 친환경 자동차부품산업 육성

구미~포항 연계 2차전지·소재산업 벨트 구축

[아시아경제 이현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 1일 서울 노원구에 위치한 육군사관학교의 안동 이전을 포함한 경북지역 발전을 위한 7대 공약을 발표했다.

자신의 고향인 안동에 육군사관학교를 이전하겠다는 이 후보는 "육군사관학교가 서울에 있어야 할 특별한 이유는 없다"며 "안동에는 약 40만평 규모의 구36사단 부지가 있으며 육사를 이전한다면 안동의 지역경제 활성화에 많은 도움이 될 것"이라고 강조했다.

설을 맞아 고향을 찾은 이 후보는 이날 대선공약으로 "산업구조 대전환과 미래형 첨단산업 육성, 동서남북을 잇는 사통팔달 교통망 구축"을 위해 ▲미래형 친환경 자동차부품산업 육성 ▲구미~포항 연계 2차전지·소재산업 벨트 구축 ▲글로벌 백신·의료산업 벨트 조성 ▲경북 동남권 과학기술 중심 신산업생태계 초성 등을 발표했다.

또 교통망 구축을 위해서는 제4차 국가철도망구축계획에 반영된 문경~김천 내륙철도 사업을 차질 없이 추진하고 2028년 완공 목표인 남부내륙철도사업도 추진할 것이라고 밝혔다. 아울러 KTX구미역 신설 등도 약속했다. 대구경북통합신공항 및 울릉공항 개설도 추진하겠다고 밝혔다.

