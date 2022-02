日 마이니치 "사도광산 세계유산 추천은 국익 해치는 것" 강력 비판

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 일제 강점기 조선인 강제 노역 현장인 사도 광산을 유네스코 세계문화유산으로 추천하는 것에 대해 일본 주요 언론이 강력 비판했다.

마이니치신문은 1일 '문화의 정치 이용을 위험하게 여긴다'는 제목의 사설을 통해 "가까운 이웃나라와 대결 자세를 연출하려는 생각으로 문화를 정치적으로 이용하는 행동은 오히려 국익을 해치는 것"이라고 주장했다.

이어 마이니치는 "세계유산은 인류가 공유해야 할 보편적 가치가 있는 문화재를 보호하는 제도"라고 덧붙였다.

마이니치는 일본 정부가 당초 한국의 반발을 고려해 사도 광산의 추천을 보류하려고 했으나 아베 신조 전 일본총리를 비롯한 자민당 보수파가 소극적이라고 비판하자 방침을 바꿨다며 "7월 참의원 선거를 염두에 두고 보수표를 의식한 것"이라고 꼬집었다.

일본이 난징대학살 관련 자료가 세계기록유산에 등재된 것에 반발해 관계국의 협의를 중시하도록 세계유산 심사 제도 개편을 주도했으면서 이번에는 한국의 반대에도 사도 광산 추천을 강행하는 것은 이치에 어긋난다고 평가하기도 했다.

마이니치는 "일본이 우선 한국과 공감대를 형성했어야 한다"며 "그동안 일본은 등록 과정에서 관계국의 이해가 불가결하다고 주장해왔으나 이번 추천은 이와 모순된다"고 비판했다.

또 "문화유산에 관해서도 추천서 제출 전에 당사자 간 대화를 해야 한다는 작업 지침이 채택됐다"며 "이런 절차를 밟지 않고 절차를 진행해 결과적으로 세계유산 등록이 위태로운 상황이 되면 관계 지역(사도 광산이 있는 지역)의 생각을 배반하는 것"이라고 덧붙였다.

