北, 日-佛 북핵·미사일 폐기 성명에 "용납 못 할 도전" 비난

[아시아경제 권재희 기자] 북한이 최근 일본과 프랑스가 북핵 및 미사일 폐기를 요구하는 공동성명을 발표한 것과 관련 "명백한 반공화국 적대행위"라며 "정정당당한 자위권 행사에 대한 용납 못 할 도전"이라고 비난했다.

1일 북한 외무성 홈페이지에 따르면 외무성은 전날 '반드시 치르게될 값비싼 대가, 초래하게 될 엄중한 후과'라는 제목의 글을 게재했다. 이 글에 따르면 지난달 20일(현지시간) 일본-프랑스 외교·국방장관의 '2+2 회의'에서 "우리의 자의적인 국방력 강화조치를 걸고 들며 유엔 안보리의 대조선 제재 결의 이행을 운운했다"며 이같이 밝혔다.

북한 외무성은 "이미 수차 언급했듯 우리가 취하는 국방력 강화조치들은 국방발전 5개년 계획에 따라 국가의 방위력을 강화하기 위한 자위권 행사의 일환으로 그 어떤 나라나 세력에 절대로 위협으로 되지 않는다"고 주장했다.

이어 "미국의 대조선 적대시 정책에 극구 추종하다 못해 이제는 프랑스까지 끌어들여 있지도 않은 우리의 위협을 고취하고 있는 일본의 뻔뻔스러운 행태는 반공화국 적대의식에 찌든 고질적인 병폐"라며 일본이 '값비싼 대가'를 치러야 한다고 강조했다.

프랑스에 대해서도 "조선반도(한반도) 형세를 모르고 분별없이 처신하다가는 엄중한 후과를 초래하게 될 것"이라고 경고했다.

앞서 일본과 프랑스는 지난달 20일 화상으로 개최한 2+2회의에서 북한의 핵·미사일 개발 움직임에 대해 검증 가능한 형태의 폐기를 목표로 한다고 합의하며 이런 내용을 담은 공동 성명을 발표했다.

북한 외무성은 같은 날 '미국 주도'의 국제 공조에 동참하고 있는 나라에 대해서도 비난했다.

'지역정세를 더욱 격화시키는 행위' 제목의 개인 연구사 명의 글에서는 영국 해군의 연안 경비함인 '타마'호가 최근 동중국해 일대에서 유엔 대북 제재를 위반한 것으로 의심되는 선박 증거를 수집했다고 공개한 것을 두고 "날로 쇠진해가는 국력과 국제적 지위를 어떻게 하나 유지해보려고 물불을 가리지 않고 무분별하게 헤덤비고 있다"고 밝혔다.

'또다시 외면당한 유럽동맹' 제목의 또 다른 글에서는 우크라이나 문제를 놓고 "러시아와 미국, 러시아와 북대서양조약기구(NATO) 사이의 협상이 유럽동맹(유럽연합)의 참가없이 진행됐다"며 "유럽언론들과 전문가들 속에서는 동맹국들을 배신한 미국을 비난하는 목소리들이 울려 나오고 있다"고 주장했다.

한편, 외무성은 개인 명의 글에서 김정은 국무위원장의 2019년 3월 베트남 방문이 올해로 3주년이 맞는다는 점을 부각하며 당시 방문을 계기로 북한과 베트남이 "특수한 동지적 관계, 전략적 관계로 승화 발전 됐다"고 치켜세우기도 했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr