새 SRT 특실물품 서비스 제공…코로나19 예방과 친환경 활동

SRT 운영사 SR은 내달 1일부터 SRT 특실 이용객에게 새로운 서비스 물품으로 KF94 마스크와 친환경 무라벨 생수를 제공한다고 30일 밝혔다.

SRT 특실 이용객에게 새롭게 선보이는 SRT 특실 생수는 330㎖ 용량으로 경남 함천 가야산 지하암반에서 취수한 물이다. 기존에 제공하던 생수병과 달리 염색과 인쇄, 접착제가 없는 투명페트 소재를 사용했다.

또 함께 제공하는 KF94 마스크는 중간재 부직포 원단 일부를 닥나무를 활용한 한지로 제작했다. 항균, 탈취, 속건성, 통기성이 우수한 친환경 제품으로 한지의 우수성을 접목한 제품이다.

이종국 SR 대표는 "새롭게 선보이는 SRT 특실 물품이 ESG 경영 실천에도 더욱 힘을 실을 것으로 기대한다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr