"조국 가족 멸문지화" 이해찬에…김정화 "자아도취 양심파괴자" 비판

[아시아경제 권서영 기자] 김정화 전 민생당 대표가 이해찬 더불어민주당 전 대표에 신랄한 비판을 쏟아냈다.

30일 김 전 대표는 자신의 페이스북에 "자아도취에 헛소리, 이러기도 쉽지 않다"는 글을 올리며 이같이 밝혔다. 김 전 대표는 "조국 전 장관이 멸문지화가 됐다는 이 전 대표, 또 오발탄을 쏜 것인가"라며 "멸문지화를 당한 게 아니고 지은 죄에 대해 처벌을 받은 것이다"라고 지적했다.

김 전 대표는 "최소한의 죄의식도 없는 이 전 대표, 분별력이 오락가락하고 있다"며 "윤석열 국민의힘 대선후보 부부에게 끔찍하다고 했는가", "무위부(무능·위선·부패) 정권보다 끔찍할 수 있겠는가"라고 비판했다. 이어 이 전 대표를 "참으로 고약한 양심파괴자", "허장성세를 콘셉트로 잡은 정치인의 끝판왕" 등으로 칭하며 "경솔하지 마시고 겸손하시라. 한 해의 첫날을 기리는 명절 아닌가"라고 글을 마무리했다.

앞서 이 전 대표는 '이재명플러스'(이 후보 소통 플랫폼 앱)에 공개된 인터뷰에서 "창원에 가니 (윤 후보가 당선되면) 앞으로 조국 같은 가족이 몇 명이 생길지 모르겠다는 얘기가 있더라"고 밝힌 바 있다. 이어 "조 전 장관이 멸문지화가 됐는데 그런 느낌을 시민들이 받는 것 같다"며 "참 끔찍한 일"이라고 평했다.

이날 공개된 인터뷰에서 이 전 대표는 이 후보에 대해 "아주 성실하고 굉장히 정직한 사람"이라고 언급하기도 했다. 그는 "(이 후보가) 국정을 운영해 본 건 아니기 때문에 그랜드 디자인이 약한 점은 있다"면서도 "그런 건 저희가 보완해주도록 하겠다"고 덧붙였다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr