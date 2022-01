이재명 "원하는 대로 토론… 주제구획 요구 철회"(상보)

李·尹 양자토론 실무협상 난항… 李 "토론 성사 위해 주체구획 요구 철회하라 했다"

[아시아경제 배경환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 30일 양자 토론에 대해 "원하는 대로 주제 없이 자료 없이 토론하자"고 제안했다. 양당의 토론 실무 협상이 평행선을 달리자 이 후보가 내린 결단이다. 이날도 양측 협상단은 1시간 가량 토론 방식을 논의했지만 접점을 찾지 못했다.

이 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "토론 성사를 위해 주제 구획 요구는 철회하라 했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 민주당은 31일 예정한 양자토론에서 주제를 2~3개로 쪼개고 부족한 부분은 내달 7일이나 8일 추가 토론에서 다룰 것을 제안했다. 민주당 측 김성수 전 의원은 오전 협상 마무리 발언에서 "토론 주제는 가급적 최소한 3개 정도로 분야라도 나눠서 하고 미흡하면 2차 토론, 연쇄 토론을 하자는 것"이라고 설명했다. 다만 자료 반입에 대해서도 "자료 없이 그냥 임했으면 좋겠다"고 했다.

반면 국민의힘은 칸막이 철회를 요구했다. 국민이 듣고 싶은 주제를 양당 후보가 자유롭게 이야기할 수 있어야한다는 주장에서다. 성일동 국민의힘 의원은 "주제별로 칸막이 치는 것을 받을 수 없다"며 "국정 현안 전반에 대해 후보들이 편하고 깊이 있게 다뤄야 한다"고 말했다. 이어 "후보가 생각을 정리한 메모는 (토론장에) 가져가는 것이 맞는다"고 덧붙였다.

한편 국민의힘은 중앙선거관리위원회가 대선 후보의 양자토론을 방송 중계할 수 없다고 유권 해석한데 대해서는 "이 후보에게 유리한 선거 지형을 만들어주려는 불법 선거 개입"이라고 평했다. 그러면서 "방송사의 자율 취재에 의한 생방송과 중계방송뿐 아니라 녹화 방송과 심지어 유튜브 전체 업로드까지 막은 행위는 국민에게 양자 토론을 보지 말라는 것"이라고 지적했다. 전날 선관위는 이재명·윤석열 후보의 양자 토론과 관련, 어떤 형식이든 방송 중계가 불가능하다는 유권 해석을 내렸다.

하지만 권영세 국민의힘 선대본부장은 앞으로의 계획을 묻는 취재진에게 "양자토론 내용을 우선 유튜브에 올리고 그 내용을 방송사가 받아서 전체적으로 중계하는 방식으로 민주당, 방송사와 계속해서 협의할 것"이라고 밝혔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr