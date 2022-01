선관위, 양자토론 방송 중계 금지…국민의힘 "규탄"·국민의당 "환영"

선관위 유권해석 통해 방송중계를 불허

후보자 유튜브 채널 등 통해서만 인터넷 실시간 중계 가능해져

[아시아경제 나주석 기자] 중앙선거관리위원회가 이재명 더불어민주당·윤석열 국민의힘 대선후보의 양자토론 실시간 중계방송 및 전체 영상 녹화방송 불가 유권해석을 내린 것과 관련해 정치권의 희비가 엇갈렸다.

30일 정치권에 따르면 선관위는 전날 여야 양자토론 협상단의 토론에 대한 방송 송출 문제에 대해 실시간 중계방송 또는 전체 영상 녹화 방송 등은 위법한다고 판단했다. 언론사 유튜브 채널을 통한 중계방송이나 전체 영상 게시 금지됐다.

할 수 있는 것은 후보자가 운영하는 유튜브 채널을 통해 인터넷 실시간 생중계를 하고, 각 당 홈페이지에서 생중계 주소를 게시할 수 있는 정도다. 토론회는 방송 보도에 활용할 수 있는 정도로만 활용할 수 있게 했다.

양당은 당초 지상파 3사를 통한 양자토론 중계를 추진했지만 안철수 국민의당 대선후보와 심상정 정의당 대선후보의 방송금지 가처분 신청 등 영향으로, 양당 주관으로 양자토론을 진행하되 종합편성채널 등을 통한 재전송을 추진하려 했다.

하지만 선관위 유권해석으로 이같은 우회로마저 막힌 것이다.

국민의힘은 이와 관련해 이날 오전 11시 선관위의 불법 선거개입을 규탄하는 입장을 발표할 예정이다.

반면 국민의당은 "기득권 양자토론에 관한 선관위 유권해석으로 어떤 형식의 방송중계도 불가하게 됐다"며 "법원의 판결을 통해서도 이미 양자토론의 부적절성은 온 국민 앞에 입증됐다"고 평가했다. 권영현 국민의당 선대위 대변인은 "만신창이가 된 양자토론을 더 이상 고집하지 말고, 가출한 상식을 되찾고 다자토론의 장으로 돌아와 국민 앞에 정정당당하게 선의의 경쟁을 펼치길 촉구한다"고 요구했다.

정의당은 오후에 양자토론 관련 정의당 대선전략위원회 긴급회의를 열어 민주당과 국민의힘의 '양자토론'을 규탄할 계획이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr