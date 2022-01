북한의 미사일 발사 시위에 국제사회 규탄 이어져

북한, 새해들어 7번째 미사일 발사

캐나다, 성명 등 국제사회 규탄 촉구

[아시아경제 유인호 기자] 북한이 올들어 7번째 미사일 발사에 나선 가운데 국제사회가 대북제재 강화를 촉구하고 나섰다.

북한의 무력도발을 둘러싸고 북한·중국·러시아와 한국·미국·일본의 대립구도가 고착화되면서 한반도 정세가 더욱 경색되고 있다.

31일 외교가에 따르면 캐나다 외교부는 지난 28일(현지시간) 성명을 내고 “캐나다는 1월 27일 있었던 북한의 탄도미사일 발사를 규탄하며 이는 국제적·지역적 평화와 안보에 직접적 위협을 제기한다”고 밝혔다.

성명은 “북한은 올해 들어 10발의 미사일을 시험했고 대부분은 유엔 안전보장이사회 (대북제재) 결의 위반”이라며 “국제적 의무에 대한 북한의 노골적 무시”라고 지적했다.

이어 “우리는 북한이 협상에 복귀하라는 거듭된 제안에 반응을 보이기를 촉구한다”면서 “대화와 외교는 역내 모든 이들의 안보와 안정, 번영을 위한 유일한 길”이라고 강조했다.

성명은 “캐나다는 북한에 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램의 ‘완전하고 검증 가능하며 불가역적인 폐기’(CVID)를 향한 구체적 조치를 촉구한다”면서 “캐나다는 북한의 도발적 행위를 억제하고 인도태평양 지역 안보를 강화하는 국제적 노력을 지지한다”고 부연했다.

앞서 유럽연합(EU)과 독일, 스웨덴 등도 성명을 내고 북한의 탄도미사일 발사를 규탄하는 한편 대화로의 복귀를 촉구했다.

EU는 성명에서 ‘북한이 포괄적이고 검증 가능하며 불가역적 방식으로 WMD와 탄도미사일, 핵 프로그램을 폐기하도록 하는 목표에 전념한다’는 표현을 썼고, 독일과 스웨덴도 CVID에 준하는 문구를 썼다.

CVID는 북한이 거부감을 보이는 용어다. 조 바이든 미 행정부는 ‘완전한 비핵화’라는 용어를 주로 써왔으나 지난 20일 일본과 공동으로 낸 성명에는 “북한의 핵무기와 다른 WMD, 모든 사거리의 탄도미사일, 관련 프로그램과 시설의 CVID에 강력히 전념한다”는 표현이 들어갔다.

한편 합동참모본부는 31일 오전 7시57분 출입기자단에 보낸 문자메시지를 통해 북한이 동해상으로 기종이 아직 파악되지 않은(미상의) 발사체를 발사했다고 밝혔다. 발사체의 사거리와 고도, 속도 등 제원은 현재 군 당국이 분석 중인 것으로 전해졌다.

