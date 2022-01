코로나19 감염 확인 … PCR과 신속항원검사, 어떻게 다를까?

정확도 높은 표준검사법 vs 신속하게 항체 생성여부 확인

코로나19 감염 여부를 빠르게 확인할 수 있는 자가검사키트를 활용한 신속항원검사가 확대되면서 검사키트의 정확한 사용법을 숙지하는 것이 중요해졌다. 특히 신속항원검사에서 양성이 나오는 경우 반드시 '비인두도말 유전자증폭(PCR)' 검사로 재검사를 해 양성 여부를 확인해야만 한다. 신속항원 진단법으로 진행되는 자가검사키트는 기존의 PCR 검사와 어떤 차이가 있을까?

자가검사키트서 양성 나오면 PCR 추가검사

국내에서 기존 코로나19 진단검사에 사용해 온 PCR 검사는 콧 속이나 목 뒤 깊숙이 면봉을 넣어 검체를 채취한다. 여기서 리보핵산(RNA)을 추출한 후, 이 RNA를 증폭시켜 코로나19에 특징적으로 나타나는 유전자가 2가지 이상 양성인 경우를 '확진'으로 판단한다.

이 방식은 검사 결과가 사당히 정확해 세계 표준검사법으로도 사용되고 있지만 감염 여부를 확인하는데 6시간 가량의 시간이 소요된다는 점에서 신속성이 떨어진다. 또 검체 채취 과정에서 충분한 양의 바이러스 세포를 얻지 못하면 바이러스에 감염됐다 하더라도 음성이 나올 수 있다.

반면 신속항원검사는 비인두에서 채취한 검체 속에서 단백질 등 코로나19 바이러스를 구성하는 성분의 존재 여부를 확인하는 방식이다. PCR 검사법이 감염된 세포에서 바이러스 자체를 검사한다면 항체 검사법은 코로나19 바이러스가 체내에 들어올 때 우리 몸의 면역 반응으로 생기는 항체를 검사하는 셈이다. 검체에서 항원이 검출되면 양성, 즉 감염 상태로 추정할 수 있다.

기존의 인플루엔자나 임신 테스트기처럼 테스트기 결과창에 2줄이 생기면 양성으로 판단하는 간단한 검사법이라 30분이면 그 결과를 확인할 수 있다. 하지만 검체 증폭 없이 검사를 진행하기 때문에 바이러스의 양이 많지 않으면 음성이 나올 수 있고, 검체 채취 시점에 따라 민감도 차이가 커 가짜 음성인 '위음성'이 나올 가능성도 있다.

콧구멍 1.5~2㎝ 깊이 10회 이상 훑어야

현재 국내에서 식품의약품안전처의 정식 허가를 받아 시중에 유통중인 신속항원 방식 코로나19 자가검사키트는 에스디바이오센서와 휴마시스, 래피젠 제품 총 3종이다. 이들은 면봉(멸균 스왑) 길이, 폐기용 비닐 크기가 조금씩 다를 뿐 기본 구성품과 사용법은 비슷하다.

자가키트를 활용해 검사를 하려면 우선 손을 씻은 뒤 비닐장갑을 껴 면봉과 튜브 등이 오염되는 것을 방지해야 한다. 이후 면봉을 양쪽 콧구멍에 순서대로 1.5~2㎝ 가량 넣고 10회 정도 둥글게 훑으며 비강에서 콧물 검체를 채취한다.

검체가 묻은 면봉을 시약이 담긴 추출용 튜브에 넣고 섞은 뒤, 튜브 양옆을 누르고 면봉을 짜주며 빼낸 후 튜브에 노즐캡을 씌워 닫으면 된다. 이어 튜브를 거꾸로 들어 검체 혼합액을 검사용 기기 위에 3~4방울 떨어뜨리면 잠시 뒤 결과창에 대조선 C가 한 줄 생긴다. 15~30분 가량 기다렸는데도 테스트기에 대조선 한줄만 남아있다면 '음성', 시험선 T까지 나타나 2줄이라면 '양성'이다.

양성으로 나오면 PCR 검사를 추가로 받아야 한다. 당장 음성으로 나왔다고 하더라도 위음성일 가능성을 배제할 수 없는 만큼, 최종 결과가 나올 때까지 감염 방지를 위해 마스크 착용 등 위생 수칙을 지켜야 한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr