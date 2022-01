경기도 올해 5016명 신규 공무원 선발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도와 도내 31개 시군이 올해 총 5016명의 신규 공무원을 선발한다.

경기도는 28일 올해 신규 공무원 선발 계획을 담은 '2022년도 제1ㆍ2ㆍ3회 공개경쟁임용시험(7ㆍ8ㆍ9급)'과 '2022년도 제1ㆍ2ㆍ3회 경력경쟁임용시험(연구ㆍ지도사, 7ㆍ8ㆍ9급)' 시행계획을 경기도청 홈페이지에 공고했다.

시험 계획을 보면 도와 31개 시군은 올해 공개경쟁임용시험을 통해 7급 48명, 8ㆍ9급 4626명 등 25개 직류에 총 4674명을 선발한다. 또 경력경쟁임용시험을 통해 ▲연구사ㆍ지도사 42명 ▲7급 25명 ▲8ㆍ9급 275명 등 24개 직류 342명을 뽑는다.

특히 코로나19 대응인력 조기 충원을 위해 당초 6월18일로 예정돼 있던 간호직 공무원 공개경쟁임용 필기시험을 4월30일로 앞당겨 시행한다.

도는 올해 사회적 약자의 공직진출 기회 확대를 위해 장애인 377명과 저소득층 144명도 선발한다. 특성화고와 마이스터고 졸업(예정)자를 대상으로 하는 제3회 경력경쟁임용시험(기술계고)에서는 기술계고 졸업(예정)자 71명을 선발한다.

작년과 마찬가지로 동일 날짜에 시행하는 지방직 공무원 임용시험에는 응시원서를 중복으로 접수할 수 없다. 9급 공채시험의 경우 올해부터 전 과목이 필수화돼 선택과목 및 조정(표준)점수 제도가 폐지됐다.

도는 아울러 올해 1월13일 경기도의회 인사권이 독립됨에 따라 지방의회 모집단위는 임용기관별로 분리해 채용한다. 따라서 지방의회 근무를 희망하는 사람은 응시원서 접수 시 임용 예정기관 선택에 주의해야 한다.

세부 일정과 내용은 경기도청 홈페이지 및 시ㆍ군 홈페이지에서 시험 시행계획 공고문을 참고하면 된다.

도 관계자는 "올해 시험에서는 9급 공채 선택과목 및 조정(표준)점수 제도 폐지, 8ㆍ9급 경채 필기시험 과목 수 변경 등 기존과 달라진 것이 있어 응시 예정자는 공고문과 세부 안내사항을 반드시 꼼꼼하게 확인할 필요가 있다"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr