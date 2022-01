작년 항만 물동량 5.4% 증가…컨테이너는 코로나19 전보다 ↑

[세종=아시아경제 권해영 기자] 지난해 코로나19 여파에도 글로벌 경기 회복에 힘입어 국내 항만의 물동량이 증가한 것으로 나타났다.

해양수산부는 지난해 전국 무역항에서 처리한 항만 물동량이 총 15억8071만t으로 전년(14억9925만t) 대비 5.4% 늘어났다고 23일 밝혔다.

이 중 수출입 물동량은 세계 경기 회복세에 따른 자동차 및 기계류 수출과 철광석 수입 증가, 석유제품 수출입 증가 등으로 전년보다 5.9% 증가한 13억5113만t으로 집계됐다. 연안 물동량은 주택공급 정책 확대 및 경제 회복에 따른 시멘트·광석 운송 증가 영향 등으로 2.9% 늘어난 총 2억2958만t으로 나타났다.

항만별로는 부산항, 광양항, 인천항에서 전년 대비 각각 7.6%, 6.9%, 3.8% 증가하는 등 대부분 항만이 전년 대비 증가세를 기록했다. 반면 울산항은 1.7% 줄었다.

특히 컨테이너 물동량은 지난해 세계 주요 항만의 컨테이너 물류 적체 현상에도 전년(2910만TEU·1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1대분) 대비 3.1% 증가한 2999만7000TEU를 기록했다. 이는 코로나19 위기 이전인 2019년(2923만TEU)보다도 2.6% 늘어난 수치다.

수출입 실적은 미국(11.1%↑), 중국(3.3%↑) 등 주요국의 물동량 증가로 전년 대비 4.3% 증가한 1714만TEU였다. 세부적으로 수출 물동량은 3.2% 증가한 855만TEU, 수입 물동량은 5.4% 많은 858만TEU, 환적은 1.5% 늘어난 1268만TEU로 집계됐다.

항만별로는 부산항의 경우 주요 교역국의 물동량 증가로 전년보다 4% 늘어난 2269만TEU로 집계됐다. 인천항은 전년보다 2.5% 늘어난 335만TEU를 처리해 개장 이후 최대 컨테이너 처리 실적을 기록했다. 광양항은 전년보다 1.6% 줄어든 212만TEU를 처리했다.

비컨테이너 화물 물동량은 총 10억4956만t으로 전년 대비 5% 늘었다. 광양항, 인천항, 평택·당진항 등에서는 증가세를 나타냈으나 울산항은 감소세였다. 품목별로는 유류, 광석, 유연탄, 자동차가 각각 3.3%, 5.4%, 4.9%, 22.9% 증가했다.

이민석 해수부 항만물류기획과장은 "코로나19에도 수출과 무역 호조로 컨테이너 물동량이 코로나19 이전으로 회복됐다"며 "세계 주요 항만의 연쇄 적체로 인한 글로벌 해상물류 차질이 이어질 것으로 전망되는 만큼 터미널 장치율 관리 및 수출화물 임시 보관 장소의 원활한 운영으로 물류 장애가 없도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

