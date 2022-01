[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행 IT사랑봉사단은 우리농업지키기운동본부와 함께 서울시 동작구 소재 상도종합복지관을 찾아 나눔 행사를 실시했다고 21일 밝혔다.

이번 나눔에서 전달된 떡국떡 400kg은 결손가정, 독거어르신 등 소외된 이웃에게 지원될 예정이다.

조상진 IT부문 부행장과 서을구 IT노조위원장은“코로나19 장기화로 어려운 시기를 겪은 이웃들에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다”고 밝혔으며,

서울 동작을 이수진 국회의원은“따뜻한 마음을 나누어 주신 NH농협은행 임직원 여러분께 감사드리며, 앞으로도 지역사회 발전을 위해 함께 동행해 주시길 바란다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr