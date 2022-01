국민銀, 단지톡 이벤트…"살고있는 집 이야기 들려주세요"

진짜 살아본 사람들의 이야기, 인기 단지톡 개편



[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 부동산 정보 플랫폼 KB부동산에서 ‘단지톡 이벤트 리턴즈’를 실시했다고 21일 밝혔다.

이번 이벤트는 KB부동산 앱에서 오는 2월 말까지 단지톡을 작성한 고객을 대상으로 한다. 단지톡 1건과 사진 1장 이상을 등록한 고객 선착순 2만명에게 스타벅스 모바일쿠폰을 지급한다. 또한 단지톡 3건과 사진 3장을 등록한 고객 1천명에게는 추첨을 통해 BHC 모바일쿠폰을 증정한다.

KB부동산은 지난해 11월 부동산 커뮤니티 서비스인 ‘단지톡’ 기능을 개편한 ‘인기 단지톡’을 선보였다. 단지별 매력 포인트나 아파트 사진 등 입주민이 직접 작성한 생생한 후기를 앱 접속 시 화면에 노출하고, 고객이 누른 ‘좋아요’ 숫자가 많은 순서대로 1위부터 30위까지 인기 단지톡을 메인화면에서 볼 수 있도록 개선했다.

KB국민은행 관계자는 “기존 단지톡과 개편한 인기 단지톡 서비스를 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다”며, “KB부동산 단지톡이 내가 살고 있거나 관심있는 집의 후기를 공유하고 궁금한 점을 나눌 수 있는 커뮤니티 공간이 되길 바란다”고 밝혔다.

한편, KB국민은행은 지난해 11월‘집요한 부동산 정보, KB부동산’이라는 슬로건을 내세운 광고 영상을 공개했다. 영상에는 배우 박희순, 유연석, 이광수, 채수빈이 출연했으며 영화와 같은 연출 기법으로 화제를 모으고 있다.

이어 지난해 12월에는 부동산 투자 예능 콘텐츠 ‘내집마블’을 직접 제작해 유튜브 채널에 공개했다. 부동산 전문 유튜버 부읽남과 유튜버 겸 방송인 유병재가 게임 진행을 맡고 6명의 유튜버가 게임 참가자로 출연했다. 실거래가·매물가격·단지리뷰 등 KB부동산 앱에서 얻은 부동산 정보를 활용해 서울·수도권 아파트 매물을 사고팔며 획득한 가상의 투자 수익을 겨루는 내용을 담아 호응을 얻었다.

