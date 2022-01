하나은행, '얼굴인증 기반 서비스' 구축 업무협약 체결

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 지난 20일 서울 중구 을지로 본점에서 메사쿠어컴퍼니, 슈프리마, 시큐센과 '얼굴인증 기반 서비스'를 위한 전략적 파트너십 구축 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 하나은행과 파트너사가 온라인에서만 주로 이용하던 인증 서비스를 오프라인에서 활용할 수 있는 시스템을 구축하기 위해 마련됐다. 이번 협약을 통해 하나은행과 파트너사는 얼굴인증 기술을 활용한 신규 서비스 개발 및 기술적 협업과 얼굴인증 기술을 활용한 서비스 마케팅 등 다양한 분야에서 협력키로 했다.

메사쿠어컴퍼니는 하나은행에서 전략적 투자 중인 얼굴인식 기술 보유 회사이며, 슈프리마는 바이오 인식 원천 기술을 보유한 통합보안 전문기업이다. 시큐센은 바이오 인증 전자서명 기술 전문기업으로 금융결제원 기술지원 사업자이다.

하나은행 관계자는 "이 시스템이 구축되면 하나은행에 등록된 얼굴인증 정보를 통해 오프라인에서도 출입, 무인결제 등 다양한 이용자 관리 서비스가 한꺼번에 가능해질 것"이라며 "이용자는 단 한번의 얼굴인증을 통해 다양한 서비스를 이용할 수 있어 앞으로 얼굴인증 서비스가 언제 어디서나 이용할 수 있게 된다"고 말했다.

