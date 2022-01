조계종, 내일 대규모 승려대회 진행…방역지침 위반 논란

[아시아경제 이정윤 기자] 조계종이 정부에 종교편향 근절을 촉구하는 대규모 승려대회를 21일 강행하기로 했다.

조계종은 20일 "현 정부 들어 심화한 공공영역에서의 종교편향 행위들은 스님과 불자들이 더는 묵과할 수 없을 정도로 심각한 상태에 이르렀다"며 "종교편향 근절을 위한 파사현정(破邪顯正)의 자세로 전국 스님과 불자 대중의 동의와 추인 속에 전국승려대회를 봉행하고자 한다"고 밝혔다.

'종교편향 불교왜곡 근절과 한국불교 자주권 수호를 위한 전국승려대회'는 21일 오후 2시 서울 종로구 조계사에서 열린다. 승려대회는 전국 사찰에서 동시 타종과 함께 시작한다.

조계종 총무원장 원행스님이 봉행사로 행사 취지를 알리고, 종단 원로회의 의장 세민스님은 종정 진제스님의 교시를 대독할 예정이다. 대회에서는 조계종이 현 정부의 종교편향·불교왜곡이라고 주장하는 사례를 담은 영상이 상영되고, 참가자들은 국민에게 드리는 글, 결의문 등을 낭독한다.

코로나19 사태 속에 치러지는 이번 승려대회를 두고는 조계종 안팎에서 여러 비판이 제기돼 왔다. 현행 방역지침상 종교행사의 경우 코로나 백신 접종완료자로만 참가자를 구성하더라도 최대 299명을 넘을 수가 없다.

조계종은 "승려대회는 정규 종교활동"이라며 "참여스님 및 필수 진행인력은 모두 백신 접종완료자로 구성되며, 발열 체크, 마스크 상시 착용, 거리두기 등 코로나19 종교시설 방역지침을 준수하여 진행할 예정"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr