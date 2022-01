[날씨] 내일 아침 춥다가 낮부터 풀려…일교차는 15도로 커

[아시아경제 이정윤 기자] 금요일인 21일 아침까지 춥다가 낮부터 차차 기온이 오르겠다.

21일 아침 최저기온은 영하 15도에서 0도 사이일 것으로 전망된다. 중부내륙과 전북동부, 경북내륙은 아침기온이 영하 10도 이하로 떨어지고 바람도 약간 세게 불면서 춥겠다.

예상 최저기온은 서울 영하 7도, 인천 영하 6도, 대전 영하 9도, 광주 영하 5도, 대구 영하 8도, 울산 영하 3도, 부산 영하 1도이며 낮 최고기온은 2~9도로 평년과 비슷하겠다. 낮부터 기온이 오르면서 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 커지겠다. 도시별 최고기온은 서울 4도, 인천 1도, 대전 6도, 광주·대구·울산 8도, 부산 9도로 예상된다.

토요일인 22일부터는 아침기온도 평년기온을 웃돌 것으로 보인다. 기온이 평년과 비슷하거나 평년을 웃도는 날씨는 한동안 이어지겠다.

울릉도와 독도에 20일 아침까지 가끔 비나 눈이 내리겠다. 예상 강수(적설)량은 5㎜ 미만(1㎝ 미만)이다.

한편, 21일 미세먼지는 인천·경기남부·충청에서 '나쁨', 다른 지역은 '좋음' 또는 '보통' 수준이겠다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr