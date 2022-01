홍준표, 권영세 겨냥 "방자하다…갈등 증폭시켜"

[아시아경제 금보령 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 권영세 선거대책본부장을 향해 "갈등을 수습해야 할 사람이 갈등을 증폭시킨다"고 비판했다.

홍 의원은 20일 국회에서 기자들과 만나 "(윤석열 국민의힘 대선)후보하고 이야기한 내용을 가지고 나를 비난하는 건 방자하기 이를 데 없다"며 이같이 밝혔다.

홍 의원은 전날 윤 후보와의 만찬 회동에서 선대본부 합류 전제조건으로 국정 운영 능력 담보 조치, 처가 비리 엄단 대국민 선언 등 두 가지를 요구했다. 이와 함께 서울 종로와 대구 중·남구 전략공천을 꺼낸 것으로 알려졌다. 이에 대한 질문이 나오자 홍 의원은 "국민들이 불안해하니까"라며 "종로에 최재형 전 감사원장 같은 사람을 공천하게 되면, 깨끗한 사람이고 행정능력 뛰어나고 국정능력을 보완할 수 있는 사람"이라고 답변했다.

이어 그는 "국정능력을 담보할 수 있는 조치 중에 그런 사람들(최 전 원장)이 대선 전면에 나서야 선거가 되니까 요청을 한 것"이라며 "그걸 두고 자기들끼리 염불에는 관심이 없고 잿밥에만 관심이 있다"고 했다.

홍 의원은 권 본부장을 겨냥해 "그런 사람이 대선을 이끌어서 대선이 되겠나"라며 "만약 그게 이견이 있다면 내부적으로 의논을 해서 정리를 했어야 한다"고 지적했다.

권 본부장은 이날 오전 선대본부-원내지도부 연석회의에서 "당 지도자급 인사라면 대선 국면이라는 절체절명의 시기에 지도자로서 걸맞은 행동을 해야 한다"고 얘기한 바 있다. 이를 놓고 홍 의원을 저격한 것 아니냐는 해석이 나왔다.

