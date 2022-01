박근혜 ‘그리움은 아무에게나 생기지 않습니다’ 3주 연속 1위

박근혜 전 대통령의 옥중 서간 ‘그리움은 아무에게나 생기지 않습니다’가 예스24 1월 3주 종합 베스트셀러에서 3주 연속 1위를 차지했다. 화제의 SBS 월화드라마 '그 해 우리는'의 작가판 대본집 ‘그 해 우리는 2’와 ‘그 해 우리는 1’ 역시 전주와 동일한 2위와 3위를 유지했다. 지친 하루를 위로하는 편의점의 밤 ‘불편한 편의점’도 지난주와 같은 4위에 자리했고 100권 기념 초판 한정 부록을 담은 ‘명탐정 코난 100’은 5위에 올랐다.

금주 두권의 인문 신간이 순위권에 오르며 주목받았다. 11위를 차지한 ‘우리는 지금 문학이 필요하다’는 우리를 성장시키고 회복시키는 문학 작품들 속 숨겨진 신경 과학에 대해 설명하며 문학이 어떻게 삶의 여러 순간을 풍요롭게 개선할 수 있는지를 알렸다. 12위에 오른 ‘전념’은 세상을 바꾸는 힘의 중심에 전념이 있음을 강조하며 무한 탐색 모드가 만연한 세상에서 자발적 전념에 힘쓰는 방법을 구체적 사례와 함께 소개한다.

한국사 및 토익 수험서 강세는 이번 주에도 꾸준히 이어졌다. ‘2022 큰별쌤 최태성의 별별한국사 한국사능력검정시험 심화(1, 2, 3급)’ 상하편은 금주 8위와 9위에 나란히 올랐다. 최신 기출 문제를 수록한 ‘2022 큰별쌤 최태성의 별별한국사 기출 500제 한국사능력검정시험 심화’ 또한 20위에 자리했다. ‘ETS 토익 정기시험 기출문제집 1000 Vol.3 READING 리딩’과 ‘해커스 토익 기출 보카’는 각각 14위와 16위를 기록했다.

전자책 분야 1위는 취향 수집 에세이 ‘나의 최소 취향 이야기’가 차지했다. 이어 풀꽃 시인 나태주의 애틋하고도 다정한 연서 ‘네가 없으면 인생도 사막이다’가 2위에 올랐다.

