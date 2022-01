양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라

코스피도 2850선 회복

[아시아경제 이민우 기자] 최근 연이은 하락세를 보였던 코스피와 코스닥이 20일 장 초반 반등하는 모양새다.

이날 코스피는 전날과 동일한 2842.28로 출발했다. 이후 오전 9시24분 기준 2852.20까지 회복했다.

투자주체별로는 개인과 기관이 각각 406억원, 683억원어치를 순매수했다. 외국인은 1046억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 상승세다. 철강·금속(1.66%), 의료정밀(1.63%), 화학(1.31%), 건설업(1.21%) 등의 순서로 상승폭이 컸다. 보험(-0.77%), 은행(-0.73%) 등은 떨어졌다.

다만 시가총액 상위 10위 종목은 아직 하락한 종목이 더 많았다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 2,500 등락률 -1.97% 거래량 1,906,602 전일가 127,000 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 빨라진 美 긴축 시계.. 코스피 하락 마감코스피 혼조.. 외인 매도 전환악재 휘몰아친 시총...순위 지각변동 close 의 낙폭이 -1.97%로 가장 컸다. 이어 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 60,600 전일대비 1,300 등락률 -2.10% 거래량 385,066 전일가 61,900 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 악재 휘몰아친 시총...순위 지각변동외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아 [특징주]KB금융, 이틀 연속 신고가 close (-1.45%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 327,500 전일대비 5,000 등락률 -1.50% 거래량 214,661 전일가 332,500 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조.. 외인 매도 전환원격진료 350만번 받았지만 여전히 '안갯속'악재 휘몰아친 시총...순위 지각변동 close (-1.05%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 815,000 전일대비 1,000 등락률 -0.12% 거래량 7,490 전일가 816,000 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제빨라진 美 긴축 시계.. 코스피 하락 마감코스피 상승 전환.. 외인과 기관 순매수 close (-0.37%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,400 전일대비 600 등락률 -0.74% 거래량 396,938 전일가 81,000 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아, 이달 26~28일 설 맞이 특별 무상점검美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래 close (-0.25%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 89,500 전일대비 900 등락률 -1.00% 거래량 713,678 전일가 90,400 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제코스피 혼조.. 외인 매도 전환원격진료 350만번 받았지만 여전히 '안갯속' close (-0.22%) 등의 순서였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 670,000 전일대비 17,000 등락률 +2.60% 거래량 118,243 전일가 653,000 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장빨라진 美 긴축 시계.. 코스피 하락 마감코스피 혼조.. 외인 매도 전환 close (2.45%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 669,000 전일대비 8,000 등락률 +1.21% 거래량 84,674 전일가 661,000 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조.. 외인 매도 전환LG엔솔-CATL, 3월 기술력 맞대결…'인터배터리 2022' 개최코스피 하락 출발.. 매파와 LG엔솔 close (1.51%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,400 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 2,590,572 전일가 76,300 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 빨라진 美 긴축 시계.. 코스피 하락 마감코스피 혼조.. 외인 매도 전환"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close (0.13%)만 올랐다.

코스닥은 전날보다 0.01%(0.10포인트) 오른 934.00으로 개장했다. 이후 상승폭을 키워가며 9시 25분 기준 전날 대비 1.31% 오른 946.06을 기록했다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 286억원, 217억원어치를 순매수했다. 개인은 433억원어치를 팔아치웠다.

모든 업종이 상승세다. 컴퓨터서비스(1.58%), 일반전기전자(1.56%), 벤처기업부(!.54%), 정보기기(1.50%) 등 1% 이상 상승한 업종도 다수였다.

시총 상위 10위 종목 대부분 상승세다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 133,300 전일대비 3,900 등락률 +3.01% 거래량 298,797 전일가 129,400 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 쓰라린 게임株…발목 잡는 블록체인 모멘텀2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세 close 의 상승폭이 3.79%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 442,200 전일대비 10,300 등락률 +2.38% 거래량 50,312 전일가 431,900 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 악재 휘몰아친 시총...순위 지각변동코스피 상승 전환.. 외인과 기관 순매수코스피 하락 출발.. 매파와 LG엔솔 close (2.96%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 109,400 전일대비 1,900 등락률 +1.77% 거래량 118,594 전일가 107,500 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "펄어비스, '검은사막 모바일' 중국 출시 일정 감안해야"쓰라린 게임株…발목 잡는 블록체인 모멘텀美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고' close (2.88%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 55,300 전일대비 1,100 등락률 +2.03% 거래량 281,653 전일가 54,200 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (2.77%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 198,500 전일대비 4,400 등락률 +2.27% 거래량 123,219 전일가 194,100 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close (2.63%), 에이치엘비(2.28%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 305,800 전일대비 6,600 등락률 +2.21% 거래량 19,299 전일가 299,200 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close (1.77%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 68,100 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 146,081 전일가 68,000 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 [단독]윤호영 카카오뱅크 대표도 스톡옵션 행사했다쓰라린 게임株…발목 잡는 블록체인 모멘텀美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고' close (1.47%) 등의 순서였다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 64,700 전일대비 2,100 등락률 -3.14% 거래량 333,548 전일가 66,800 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 빨라진 美 긴축 시계.. 코스피 하락 마감코스피 혼조.. 외인 매도 전환악재 휘몰아친 시총...순위 지각변동 close (-1.80%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 87,400 전일대비 1,500 등락률 -1.69% 거래량 61,973 전일가 88,900 2022.01.20 09:59 장중(20분지연) 관련기사 빨라진 美 긴축 시계.. 코스피 하락 마감코스피 혼조.. 외인 매도 전환[특징주]셀트리온 3형제, 증선위, 회계부정 안건상정 소식에 급락 close (-0.45%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr