[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령과 함께 아랍에미리트(UAE)를 방문 중인 이호승 대통령비서실 정책실장은 17일(현지시간) 중동 지역에 최초로 건립된 한국형 스마트팜 온실을 방문했다.

한국과 UAE는 2018년 문재인 대통령의 UAE 방문을 계기로 농업기술 협력 및 스마트농업 활성화를 위해 한국형 스마트팜 온실 조성을 추진했으며 지난해 10월 한국형 스마트팜 온실 건립을 완료했다.

UAE는 중동지역의 지하수 감소로 물 사용을 엄격히 통제하고 있어 한국 스마트팜 기술에 대한 수요가 크다.

이호승 정책실장은 "우리의 첨단 농업기술이 중동·신남방·신북방 국가 등으로 진출, 대외 경제협력 및 식량안보에 더욱 기여하게 될 것"이라고 평가했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr