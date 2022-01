안철수 "시중에 떠도는 말 '안일화' 못 들었나…안철수로 단일화 뜻이다"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 16일 윤석열 국민의힘 대선후보와의 단일화를 시사하는 발언을 해 눈길을 끌었다. 안 후보는 윤 후보와의 단일화 가능성에 대해 "혹시 ‘안일화’라고 못 들어봤나. ‘안철수로 단일화’다. 그게 시중에 떠도는 말"이라고 말했다.

안 후보는 이날 KBS 일요진단 라이브에 출연한 자리에서 안 후보나 윤 후보 어느 쪽도 먼저 단일화를 필요로 하면서도 지지율이 떨어질 것을 우려해 단일화를 거론하지 않는다는 지적에 대해 "정권 교체를 바라는 야권 지지자들이 과연 어떤 후보가 더 적합한 후보인지, 어떤 후보가 더 확장성 있는 후보인지를 보고 판단할 것"이라고 말했다.

‘안일화’가 단일화 없는 상황에서 안 후보가 1위 하는 것을 뜻하는 것이냐는 질문에 안 후보는 "둘 다 해당되니 그런 말이 돈다"고 했다. ‘단일화 없이 1위를 한다’와 ‘윤 후보와 단일화’ 양쪽 모두를 ‘안일화’라고 한 것이다.

이에 사회자가 ‘기존 단일화 발언보다 진일보한 것 아니냐’고 묻자 안 후보는 "시중에 떠돈다는 말 전한 것"이라고 선을 그었다.

한편 안 후보는 단일화에 대한 압박은 국민의힘에 집중될 것으로 내다봤다. 그는 "정권교체 하느냐 마느냐 가장 큰 책임은 제1야당에 있다"며 "제1야당이 정권교체를 바라는 국민을 위해 무엇을 해야 하나 뭘 내세워야 하는가 고민하는 게 정상"이라고 했다.

국민의힘 쪽에서 단일화를 제안할 가능성에 대해서는 "생각해보지 않았다"면서 "일단 지금 현재 당 대표가 반대인데 어떤 제안을 하겠나. 고려하지 않고 있다"고 했다. 대선까지 단일화를 절대 안 한다고 단언할 수 있냐는 질문에는 "단언할 수 있다"고 했다.

