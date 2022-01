이번 설 선물 녹용불로단 생홍삼환해볼까?

동대문구 서울한방진흥센터 ‘우수한방상품 설 선물 기획전’ 진행… 네이버 등 3개 채널에서 동시 생중계...18일부터 4일 간 홍삼천마자, 녹용불로단, 한방비누세트 등 16개 제품 최대 40% 할인 판매

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열) 서울한방진흥센터(서울약령시한의약박물관)가 설을 맞아 서울약령시의 우수한 한방제품을 저렴한 가격에 살 수 있는 ‘우수한방상품 설선물 기획전’을 진행한다.

이번 기획전은 18일부터 21일까지 4일 간 오전 11시에서 낮 12시 포털사이트 네이버에서 제공하는 ‘네이버 쇼핑’을 비롯 암호화폐거래소 ‘빗썸 라이브’, 서울한방진흥센터 유튜브까지 3개 채널에서 동시 생중계된다.

8곳의 서울약령시 한방상점이 참여, 4일 간 약 16개의 상품이 판매될 계획이다.

판매 상품은 18일 ‘홍삼천마차’ ‘녹용쌍화차’ ‘녹용불로단’ ‘생홍삼환’, 19일 ‘생강고’ ‘오란다선물세트’ ‘보스웰리아세트’ ‘국산천마선물세트’, 20일 ‘천연조미료 및 잡곡세트’, ‘홍보환디톡스’, ‘보스웰리아종합환’, 마지막 날인 21일에는 ‘한방샴푸와 비누’, ‘쌍원차’, ‘한방소화제’ 등이다.

방송 중 구매할 경우 최대 40%까지 저렴하게 구매할 수 있다.

방송 날짜에 따라 한방소화제, 콤부차, 여주환 등의 사은품이 증정되는 등 혜택이 있다. 자세한 사항은 서울한방진흥센터로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “민족의 명절 설을 맞아 서울 약령시의 건강한 한방제품을 안전하고 저렴하게 구매할 수 있는 기획전을 마련했다”며 “코로나19로 온 가족이 모이기도 어려운 시기에 이번 기획전을 통해 가족들과 따뜻한 마음을 나누실 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

