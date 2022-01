▶최재남씨 별세, 박명이씨 남편상, 최한영(국방일보 기자)·최한종(회사원)씨 부친상, 김태정씨 시부상 = 안양장례식장 7호실, 발인 16일 오전 11시. ☎ 031-477-0097

