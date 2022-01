한미일 국방 고위당국자 전화협의…"안보 협력 중요성 재확인"

북한의 미사일 발사 등 논의

한반도·역내 정세에 대한 평가도

[아시아경제 장세희 기자]한·미·일 3국 국방 고위당국자들이 13일 오후 전화 통화를 하고 북한 미사일 발사 대응 방향 등을 논의했다고 국방부가 밝혔다.

이날 전화 협의는 지난 11일 북한이 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 '극초음속 미사일'이라고 주장한 탄도미사일을 발사한 지 이틀 만이다.

이번 협의에는 김만기 국방부 국방정책실장과 미측에서 일라이 라트너 국방부 인도태평양안보차관보, 일측의 마스다 카즈오 방위성 방위정책국장이 각국의 대표로 참여했다.

이들은 이날 통화에서 최근 북한의 미사일 발사를 포함해 한반도 및 역내 정세에 대한 평가를 공유했다. 아울러 한미는 점증하는 북한의 미사일 위협변화에 대해 심층분석한 후 향후 대응 방안을 마련하기로 했다.

이와함께 한미일 안보협력의 중요성을 재확인하고, 향후 상호 합의된 날짜에 3국 국방장관회담을 개최해 나가기로 했다고 국방부는 전했다.

이들은 앞서 북한이 극초음속 미사일 '화성-8형' 첫 시험 발사와 신형 지대공 미사일 시험 발사를 연달아 발사한 직후인 작년 10월에도 전화 협의를 한 바 있다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr