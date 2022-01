대만, CPTPP 가입 위해 日후쿠시마산 식품 허용할 듯

[아시아경제 조유진 기자] 차이잉원 대만 총통이 일본 후쿠시마산 식품 수입을 허용할 방침을 시사했다. 중국에 맞서 일본이 주도하는 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 위한 포석으로 보인다.

13일 자유시보 등 대만언론에 따르면 차이 총통은 전날 집권 민진당 중앙집행위원회에서 국민 건강과 안전이라는 원칙을 바탕으로 과학적 근거와 국제적 기준에 따라 일본 식품의 수입 문제를 처리해야 한다고 말했다.

차이 총통은 식품 안전 문제는 오랜 기간 일본과 대만의 경제무역 교류 증진에 중요한 의제가 되었다며 과학적 근거 등을 기준으로 일본 식품 수입과 후속 양자 협상에 나설 것이라고 밝혔다.

이를 위해 대만의 사회 각계와 다방면의 소통 및 이성적 토론을 진행할 것이라고 덧붙였다.

차이 총통의 이 발언은 대만 정부가 이르면 1∼3월중으로 후쿠시마를 포함한 일대 5개 현의 식품 수입을 허용할 수 있다는 일본 언론의 보도에 뒤이어 나온 것이다.

대만은 세계 여러 국가들과 마찬가지로 2011년 3월 후쿠시마 원전 사고 후 이 일대에서 생산된 농수산물을 수입하지 않고 있다.

차이 총통은 지난달 국민투표에서 국제무대 진출을 확대해야 한다는 유권자들의 뜻이 확인됐다며 대만도 자유·개방의 국제 경제 무역 체제를 수용할 자신감이 있다고 강조했다.

그러면서 CPTPP 등 높은 기준의 국제 경제무역체제 참여를 통해 국제 공급망 재구성의 관건을 파악해 세계로 나아갈 수 있도록 해야 한다고 말했다.

CPTPP는 환태평양경제동반자협정(TPP)에서 미국이 탈퇴하자 일본이 주도로 11개 국가와 출범시킨 경제협력체로, 무역 규모는 2019년 기준 전세계 교역량의 약 15%(5조7000억달러)에 달한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr