美, 北 미사일 발사 관련 유엔 안보리에 추가 제재 제안

[아시아경제 박병희 기자] 미국이 북한의 잇따른 미사일 발사와 관련, 유엔 안전보장이사회(안보리)에 추가 제재를 요청한 것으로 확인됐다.

린다 토머스-그린필드 유엔 주재 미국 대사는 유엔 안보리에 북한의 최근 미사일 발사와 관련한 추가 제재를 요구했다고 12일(현지시간) 밝혔다.

그는 이날 자신의 트위터 계정에 올린 글에서 "북한은 2021년 9월 이후 탄도 미사일 6발을 발사했으며, 이는 각각 유엔 안보리 결의 위반"이라며 이에 따른 유엔 제재를 제안했다고 말했다. 그는 "이는 오늘 국무부, 재무부가 (북한을 제재 대상으로) 지정한 데 더한 것"이라고 덧붙였다.

앞서 미 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 이날 북한 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램 개발에 관여한 북한 국적 6명과 러시아인 1명, 러시아 단체 1곳을 제재 대상에 올렸다고 밝혔다.

이는 조 바이든 행정부가 출범한 처음으로 북한 탄도미사일 활동과 관련해 처음으로 취한 제재 조치다.

