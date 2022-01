한화시스템, 항공기 첨단 방어 시스템 국산화 성공

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 17,550 전일대비 600 등락률 +3.54% 거래량 1,346,303 전일가 16,950 2022.01.13 10:55 장중(20분지연) 관련기사 [단독]한화시스템도 UAE 천궁수출 최종사인… 사상 최고액한화시스템, 500억 '천궁 다기능레이다 PBL' 사업 계약한화시스템, 쏠리드윈텍 외 18개사에 선급금 800억원 지급 결정 close 은 국방과학연구소(ADD)가 주관한 ‘지향성적외선방해장비(DIRCM·) 운용시험평가’를 완료했다고 13일 밝혔다.

DIRCM은 아군 항공기를 공격하는 적의 휴대용 대공미사일(MANPADS)의 위협에 대응하는 장비다. 항공기에 장착돼 적의 미사일 위협 신호가 탐지되면 고출력 적외선 레이저(기만 광원)를 발사해 미사일을 교란시키는 첨단 방어 시스템이다.

국방과학연구소 주관으로 한화시스템이 개발한 ‘지향성적외선방해장비 (DIRCM)’ 제품 형상 이미지. /한화시스템 제공

한화시스템은 ADD와 DIRCM 시제를 실제 무기 체계에 적용해 군에서 필요로 하는 작전 운용 성능과 운용 적합성을 검증 받는 최초운용시험평가를 완료했다. 이에 따라 국내는 물론 해외까지 DIRCM 을 공급할 수 있는 성능 입증 근거를 마련했다는 게 회사 측의 설명이다.

한화시스템에 따르면 그동안 DIRCM은 해외구매 사업으로만 도입해왔다. 하지만 이제 국내 순수 기술로 만든 DIRCM을 ▲한국형 기동헬기(KUH, 수리온) ▲중형기동헬기(UH-60, 블랙호크) ▲대통령 전용헬기(VH-92) ▲수송기 C-130 등 우리 군에서 운용 중인 다양한 항공기에 적용할 수 있게 됐다.

한화시스템은 자체 투자를 통해 DIRCM을 고출력?소형화?경량화 할 수 있는 기만 광원 기술을 추가 확보해 헬기부터 대형 항공기까지 전력화가 가능할 것으로 기대하고 있다. 한화시스템은 지난 2014년부터 국방과학연구소 주관 DIRCM 시험개발에 시제 개발 업체로 참여해 2018년 개발에 성공한 바 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr