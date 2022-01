CJ온스타일, 설 맞이 '대한민국식품명인 프리미엄 먹거리' 판매

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 설을 앞두고 프리미엄 식품관 '맛있는가(家)'에서 식품명인 먹거리를 소개하는 마스터(MASTER)관을 집중 운영한다고 13일 밝혔다.

MASTER관은 국가 인증을 받은 전통식품이나 국가 공인 식품명인의 먹거리를 주로 소개하고 있다. 전통장 장인 기순도, 매실 장인 홍쌍리, 도토리묵 장인 김영근 등 대중적 인지도와 명성을 갖춘 식품명인 먹거리를 구매할 수 있다.

순창 전통장의 대중화와 세계화에 힘쓰고 있는 강순옥 명인(전통식품명인 제64호)은 '강순옥 명인 전통장'을 100% 국내산 재료와 옹기 항아리를 사용해 만든다. 취나물·매실·참외·굴비포 등 장아찌와 찹쌀고추장·청국장·조선간장을 판매한다.

국가 지정 매실 명인 홍쌍리(전통식품명인 제14호) 선생의 청매실원도 선보인다. 명인이 전남 광양에서 재배한 매실을 골라 올리고당 등을 적당한 비율로 배합해 50년 이상된 전통 항아리에 넣어 발효·숙성시킨 매실 원액이다. 청매실 특유의 상큼한 맛과 향을 경험할 수 있다.

이외에도 360년 종가의 전통을 느낄 수 있는 기순도 명인(전통식품명인 제35호)의 전통장과 식혜, 강봉석 명인(전통식품명인 제32호)의 조청, 100% 국산 도토리 가루로 만들어 진한 맛과 향을 자랑하는 김영근 명인(전통식품명인 제63호) 도토리묵 등도 선보인다.

한편 농림축산식품부가 운영하는 대한민국식품명인 제도는 식품의 제조·가공·조리 분야에서 우수한 기능을 보유한 장인을 발굴하는 제도다. 1994년 도입된 후 현재 전통식품 분야에서 80명이 활동 중이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr