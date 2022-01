홍남기 "백신산업, '제2의 반도체'로 키운다…6.3兆 설비투자 지원"

"미래차 등 빅3 산업, 정책수단 총동원해 지원"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 13일 "백신·원부자재 산업을 제2의 반도체 산업으로 육성하기 위해 2024년까지 6조3000억원 규모의 민간 설비투자를 지원하겠다"고 밝혔다. 미래차 등 빅3 산업 등 고부가가치 산업에 대해 "올해도 재정, 세제, 금융, 규제·제도 개혁 등 네 가지 정책 수단을 총동원해 DNA·빅3 산업을 전방위적으로 지원함으로써 산업을 업그레이드해 나갈 것"이라고 말했다. 빅3 산업은 미래차, 시스템반도체, 바이오헬스 산업을, DNA 산업은 데이터, 네트워크, 인공지능(AI) 산업을 각각 의미한다.

홍 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 혁신성장 빅3 추진 회의를 열고 "코로나 위기를 계기로 급성장한 바이오헬스 산업을 차세대 먹거리, 미래 성장동력으로 육성하겠다"며 이같이 밝혔다. 그는 "바이오 핵심 유망 분야인 신약·혁신 의료기기·첨단 재생의료 등 3개 사업에 올해 3539억원의 예산을 집중적으로 지원하고, 올해 바이오헬스 진흥기본법 제정 등을 추진해 우리의 강점을 살린 바이오헬스 생태계를 조성하겠다"고 강조했다. 또 "의료기관의 진료 정보 디지털 전환과 100만명 규모의 바이오 빅데이터 구축도 착실히 준비하겠다"고 덧붙였다.

빅3 산업에 대해 홍 부총리는 "이 분야의 대규모 민간 투자와 인력 양성이 계획대로 차질 없이 진행될 수 있도록 최대한 뒷받침해 나갈 것"이라고 강조했다. 기재부에 따르면 정부는 DNA와 빅3 분야 재정투자 규모를 지난해 9조7000억원에서 올해 12조2000억원으로 25.7% 늘린다. DNA 5조9000억원·빅3 6조3000억원을 각각 투자한다. 뉴딜·모태펀드 12조원, 산업은행· 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 10,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,800 2022.01.13 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신' close 등의 정책금융 66조원 등 78조원 규모의 자금 조성을 지원한다. 홍 부총리는 "DNA와 빅3 산업은 국가 간, 기업 간 패권 경쟁이 특히 치열한 영역"이라며 "코로나19 위기, 글로벌 공급망(GVC) 약화, 원자재 가격 상승 등 격변의 환경 속에서도 미래 핵심 성장동력으로 착실히 자리매김해 나가는 모습"이라고 진단했다. 그는 "지난해 빅3 산업 3개 분야 모두 역대 최고 수출을 기록하고 수소차 글로벌 1위, 시스템반도체 세계시장 점유율 2위, 글로벌 백신 허브 급부상 등 상당 부분 가시적인 성과를 거양했다"고 평가했다.

