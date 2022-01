대전시, ‘지역사회서비스’ 이용자 모집

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 올해 지역사회서비스 투자사업(소득별 사회서비스 제공) 이용자를 모집한다고 12일 밝혔다.

사업은 노인·아동청소년·장애인 등 계층별 특성을 고려해 정서지원 및 건강증진 등 맞춤형 복지서비스를 지원하기 위해 추진한다.

모집인원은 3570명(동구 700명, 중구 750명, 서구 920명, 유성구 600명, 대덕구 600명)이며 서비스 이용을 희망하는 대상자는 이달 17일~21일 신분증 등 구비서류를 갖춰 주소지 관할 주민센터에서 신청할 수 있다.

신청 분야는 ▲노인·장애인분야 ‘나이야! 가라 프로젝트’ 등 9개 ▲아동·청소년분야 ‘아동·청소년 심리지원서비스’ 등 9개 ▲기타 취약계층 ‘치매가족 심신 재충전서비스’ 등 6개 사업으로 3개 분야 24개 프로그램이 운영된다.

이용자는 자신이 희망하는 서비스와 제공기관을 선택할 수 있고 서비스 비용은 정부지원금(전자 바우처)과 본인부담금(10~50%)으로 충당된다. 이용은 최대 12개월 동안 가능하다.

선정기준은 기준중위소득 160%이하 가구(서비스 유형별 기준 상이) 중 건강보험료 기준 저소득 순으로 선정되며 서비스에 따라 소득 기준 초과자라도 다른 요건을 충족할 때 본인 부담금을 납부하고 이용할 수 있다.

1차 모집은 ▲노인분야 17일~18일 ▲아동청소년 분야 19일 ▲장애인·기타 분야 20일 ▲전체 분야 21일에 신청할 수 있다.

2차 모집은 오는 6월 말에서 7월 초에 실시될 예정이다.

사업별 세부 모집인원, 구비서류, 사업별 모집기간 등 기타 자세한 내용은 관할 주민센터 및 구청으로 문의하거나 지역사회서비스지원단 홈페이지 공지사항을 참조하면 된다.

이동한 시 보건복지국장은 “지역 맞춤형 사회서비스 제공사업에 많은 시민이 참여하기를 당부한다”며 “시는 시민의 복지증진과 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr