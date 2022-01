평생공부로 미래인재 됩시다 … 동의과학대 김태경 단장 교육부 장관상

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 동의과학대학교 김태경 미래평생교육산업단장이 평생교육 활성화에 이바지한 공로로 교육부 장관 표창을 받았다.

김태경 단장은 2012년 동의과학대 간호학과 교수로 임용된 이후 대학 평생교육원장, 미래평생교육사업단 등 주요 보직을 역임하며 대학 평생교육 체제 전환과 성인 학습자 친화형 교육체제 구축에 큰 역할을 했다고 인정받았다.

2019년부터는 교육부·국가평생교육진흥원이 공동 주관하는 대학의 평생교육 체제 지원사업(LiFE)을 수행했다. 전국전문대학 LiFE사업단협의회 회장교로 범국민적 사업 홍보와 성인을 대상으로 한 차별화된 홍보전략을 체계적으로 수립하고 추진한 점이 높이 평가됐다.

김태경 단장은 “4차 산업혁명 시대 도래와 평균수명 연장으로 성인 학습자의 평생교육 수요는 지속해서 늘어난다”며 “지역사회 발전과 미래인재 육성을 위해 체계적인 고등직업교육을 마련하고 대학 내 후학습 친화적 환경을 조성할 것”이라고 말했다.

