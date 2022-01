국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"

[아시아경제 박지환 기자] 12일 국내 증시가 동반 상승 마감했다. 코스피는 2970선, 코스닥은 990선을 회복했다. 미국 연방준비제도의 긴축 가속화 우려감이 다소 해소되며 외국인과 기관들의 투자 심리에 긍정적인 영향를 미친 것으로 풀이된다.

이날 코스피는 전 거래일보다 45.10포인트(1.54%) 오른 2972.48에 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 23.40포인트(0.80%) 상승한 2950.78에서 출발해 강세 흐름을 이어갔다.

투자자별로는 개인이 1조717억원 순매도했다. 반면 외국인과 기관은 각각 4553억원, 6065억원 순매수했다.

시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,920,920 전일가 78,900 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박블룸버그 "中, 韓 바짝 추격"…기술패권 고삐 죄는 中또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수 close (0.00%)를 제외한 모든 종목이 상승 마감했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 773,000 전일대비 39,000 등락률 +5.31% 거래량 644,048 전일가 734,000 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 LG엔솔, 배터리 원료 공급망 다변화…호주 업체와 리튬정광 공급 계약국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세 close (5.31%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 659,000 전일대비 32,000 등락률 +5.10% 거래량 434,883 전일가 627,000 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래 close (5.10%) 등이 5% 넘게 올랐다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 857,000 전일대비 24,000 등락률 +2.88% 거래량 65,208 전일가 833,000 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세 close (2.88%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 97,200 전일대비 2,200 등락률 +2.32% 거래량 3,339,123 전일가 95,000 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개위메이드, 예고 없는 위믹스 대량 매도…투자자 신뢰 ‘흔들’ close (2.32%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,100 전일대비 1,000 등락률 +1.19% 거래량 1,065,234 전일가 84,100 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 스포티지, EV6 글로벌 출시 기대긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래 close (1.19%) 등의 순으로 상승폭이 컸다.

코스닥은 전장보다 21.41포인트(2.21%) 높은 991.33으로 마감했다.

투자자별로는 개인이 1639억원 순매도했다. 외국인은 358억원, 기관은 1325억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 모든 종목이 강한 상승세를 보였다. 특히 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 197,700 전일대비 16,600 등락률 +9.17% 거래량 711,096 전일가 181,100 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세 close 는 9.17% 올랐고, 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 306,900 전일대비 17,200 등락률 +5.94% 거래량 111,075 전일가 289,700 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려 close (5.94%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 146,000 전일대비 7,900 등락률 +5.72% 거래량 2,484,415 전일가 138,100 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박[기자수첩] '아마도'가 만드는 시장 실패위메이드, 예고 없는 위믹스 대량 매도…투자자 신뢰 ‘흔들’ close (5.72%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 445,000 전일대비 20,500 등락률 +4.83% 거래량 233,997 전일가 424,500 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세 close (4.83%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 59,500 전일대비 2,200 등락률 +3.84% 거래량 501,445 전일가 57,300 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선 close (3.84%) 등의 순이었다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "미국 연준 파월 의장이 통화 긴축 속도에 대해 빠르게 진행하지 않을 것이라는 언급에 시장이 안도했다"며 "국내 시장에서도 그동안 낙폭이 컸던 코스닥이 IT부품, 디지털 업종 등에서 반등이 나타내며 코스피 대비 상승 우위를 보였다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr