이마트노조 "정용진, 멸공도 좋지만 본인 사업 먼저 돌아보라"

[아시아경제 임춘한 기자] 한국노총 소속 전국이마트노동조합은 12일 정용진 신세계그룹 부회장의 '멸공' 발언 논란과 관련해 "멸공도 좋지만 본인이 해온 사업을 먼저 돌아보라"고 비판했다.

노조는 이날 발표한 성명서에서 "그룹의 주력인 이마트가 온라인 쇼핑 증가와 각종 규제에도 직원들의 노력으로 타사 대비 선방하고 있는 어려운 환경에서 고객과 국민에게 분란을 일으키고 회사의 이미지에 타격을 주는 정 부회장의 언행에 깊은 우려를 표한다"며 이같이 말했다.

노조는 "본인이 하고 싶은 말을 하는 것은 자유이나 그 여파가 수만명의 신세계, 이마트 직원들과 그 가족들에게도 미치는 것을 고려해야 할 것"이라고 지적했다. 이어 "그간 사업가로서의 걸어온 발자취를 한번 돌아봐야 한다"며 “PK마켓, 전문점, 삐에로쇼핑, 부츠, 레스케이프 등은 모두 철수했거나 철수하고 있지 않는가”라고 덧붙였다.

노조는 "노이즈 마케팅이라고 해도 오너 리스크라는 말이 동시에 나오고 있음을 노조와 사원들은 걱정하고 있다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr