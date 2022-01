숲·바다 보며 책을 … 울산교육청, 폐교에 ‘어린이 독서체험관’ 건립 박차

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울산시교육청은 숲과 바다가 어우러진 동해분교 폐교 부지에 ‘어린이 독서체험관’ 건립을 추진한다.

교육청은 바다 경관과 숲을 활용한 자연 친화적 놀이·독서 공간으로 독서체험관을 건립할 계획이다.

독서체험관은 2024년 3월 개관을 목표로 원탁 토의, 온라인 설문조사로 사용자의 의견 수렴해 독서체험관 설계에 반영될 수 있도록 설계용역을 추진 중이다.

다만 사업 부지는 개발제한구역 내에 있어 현재 연면적 내에서 건물을 개축밖에 할 수 없어 활용이 제한적이다.

교육청은 문제를 극복하기 위해 복합적이고 가변적 공간을 최대한 적용해 공간 활용을 다변화할 수 있도록 노력하고 있다.

독서체험관은 본관에 도서관, 독서체험실, 북카페 등을, 야외에는 생태숲, 자연 놀이터, 북 캠핑 방갈로 등으로 조성된다.

초등학생 대상 숲·놀이·독서 중심의 평일, 주말 프로그램과 일반인을 위한 상시 프로그램을 준비하고 있다.

북 캠핑 프로그램은 방갈로에서 학생과 가족이 캠핑하며 독서 체험을 할 수 있다.

시 교육청 관계자는 “바다와 숲이 어우러진 자연과 함께하는 공간에서 아이가 편하게 책을 읽고, 실컷 놀며 힐링할 수 있는 공간으로 만들겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr