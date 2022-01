김우빈, 조의석 감독과 OTT로…2071년 '택배기사' 된다

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 김우빈이 조의석 감독과 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스에서 재회한다.

넷플릭스는 12일 새 시리즈 '택배기사'(감독 조의석)에 김우빈, 강유석, 이솜이 캐스팅 됐다고 알렸다.

'택배기사'는 극심한 대기 오염으로 산소호흡기 없이는 살아갈 수 없는 2071년, 비범한 싸움 실력을 갖춘 전설의 택배기사 ‘5-8’이 난민들의 유일한 희망인 택배기사를 꿈꾸는 난민 사월을 만나며 벌어지는 일을 그린 넷플릭스 시리즈.

급격하게 사막화가 진행된 한반도를 배경으로 살아남은 1%의 인류가 계급화되고, 그 사회에서 주요한 역할을 하게 된 택배기사들의 이야기를 그린다.

2018년 아시아필름마켓에서 E-IP피칭(멀티 플랫폼화가 가능한 웹드라마, 웹소설, 웹툰, 스토리 등의 원저작물을 영화, 영상 엔터테인먼트 산업 관계자에게 소개하는 장) 어워드를 수상한 동명의 인기 웹툰이 원작이며, '마스터', '감시자들' 등을 연출한 조의석 감독이 메가폰을 잡는다.

김우빈은 누구도 대항할 수 없는 막강한 전설의 택배기사 ‘5-8’을 맡아 조의석 감독과 재회한다. 강유석은 오직 택배기사가 되겠다는 일념으로 전설적 존재 ‘5-8’을 선망하는 난민 소년 사월로 분한다. 사월의 생명의 은인이자 사월을 식구처럼 돌보는 군 정보사 소령 설아는 이솜이 캐스팅 됐다.

