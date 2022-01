[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 새해 들어 북한이 연이어 미사일을 쏘아올리는 것과 관련, "평화 노력에 역행하는 것"이라며 비판하고 대화를 촉구했다.

통일부 당국자는 11일 기자들과 만나 "정세 안정이 긴요한 시기에 한반도 평화를 만들려는 우리의 노력에 역행하는 것으로 인식한다"고 밝혔다.

이 당국자는 "정세 안정이 긴요한 시기에 연이은 미사일 발사 같은 우려스러운 행동을 반복할 것이 아니라 대화를 통해 평화를 만들어가려는 우리의 노력에 호응해 나올 것을 거듭 촉구한다"고 강조했다.

이어 "북한의 연이은 미사일 발사로 인한 우려를 근본적으로 해소하기 위해 한반도 정세를 평화적·안정적으로 관리하고, 남북이 대화와 협력을 통해 한반도 평화와 남북관계 발전을 되돌릴 수 없는 단계로 진전시켜 나갈 수 있도록 일관되게 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr