서울시, 뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입비 지원…수혜자 확대

서울시 거주 만 3~64세 중증 뇌병변장애인 최대 1400명까지 지원

[아시아경제 임철영 기자] 뇌병변장애인 대소변흡수용품(기저귀) 구입비 지원 사업을 2018년부터 지속하고 있는 서울시가 작년에 이어 올해도 지원 대상자 연령 기준을 확대하고 더 많은 당사자 지원에 나선다.

11일 서울시에 따르면 시는 1일부터 만 3세~64세의 대소변흡수용품을 상시 사용하는 뇌병변장애인 1400명을 지원할 계획이라고 밝혔다.

지원 대상자로 선정되면 대소변흡수용품 구입비의 50%(월 5만 원 한도)를 지원 받을 수 있다. 지원 대상자로 선정된 후 매월 혹은 2, 3개월 주기로 대소변흡수용품 구매 영수증을 제출하면 5만 원 한도 내에서 구매 금액의 50%를 본인 계좌로 받을 수 있다.

이번 지원 대상자 연령 확대는 뇌병변장애인 지원 마스터플랜 내 세부사업 중 하나인 뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입비 지원 확대를 조기 추진한 결과다.

지원 신청은 서울시장애인복지관협회 또는 수행기관으로 지정된 장애인복지관 24개소를 통해 할 수 있으며 구비 서류 등 자세한 사항은 서울시장애인복지관협회 누리집에서 확인할 수 있다.

특히 서울시는 코로나19가 지속되는 상황으로 병원에서 일상생활동작검사서 발급이 어려운 장애인들을 위해 일상생활동작검사서를 제외한 서류가 구비되면 신청할 수 있도록 돕는다.

고광현 서울시 장애인복지정책과장은 “뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입비 지원은 뇌병변장애인 가구의 경제적 부담 경감뿐만 아니라 당사자 건강·위생 관리에 도움이 될 것”이라며 “서울시는 앞으로도 뇌병변장애인의 건강한 삶과 자립 역량 증진을 위한 다양한 정책을 실행해 나가겠다”고 말했다.

