문대통령, 평택 공장 화재 순직소방관 영결식 깜짝 참석

[아시아경제 장효원 기자] 문재인 대통령이 평택 공사장 화재로 순직한 소방관 3명의 합동 영결식에 참석해 고인들의 희생정신을 기린 것으로 8일 알려졌다.

이날 오전 영결식이 열린 평택 이충문화체육센터를 찾은 문 대통령은 순직 소방관들의 넋을 기렸다. 언론에 미리 공지되지 않은 일정이었다. 갑작스러운 참석 결정 탓에 대통령의 조사(弔辭)도, 별도의 소개도 없었다. 문 대통령은 행사 때마다 앉는 가장 첫줄 가운데가 아니라 뒷줄에 앉았다.

문 대통령은 마지막 순서로 순직 소방관들에게 헌화·분향하고 운구차가 떠나는 모습을 지켜보며 영결식을 끝까지 지켰다. 영결식 도중에는 수차례 눈물을 훔치는 모습도 보였다. 문 대통령은 마지막 운구 차량이 떠날 때까지 자리를 지키며 고인들을 배웅했다.

이어 이흥교 소방청장에게 재발방지대책 마련과 소방대응체계 정비를 지시했고, 오병권 경기도지사 권한대행에게는 공사 현장의 위험물질 관리 대책을 마련해달라고 당부했다.

앞서 지난 5일 밤 경기 평택시 청북읍 냉동창고 신축 공사장에서 발생한 화재로, 인명 수색작업에 투입된 소방관 이형석(50) 소방위, 박수동(31) 소방교, 조우찬(25) 소방사 등이 순직했다. 고인들의 유해는 이날 합동영결식을 거쳐 국립대전현충원에 안장된다.

