홍준표 "尹, 뜬금없이 원팀?…추락 원인은 본인과 가족 문제"

[아시아경제 황수미 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 윤석열 대선 후보 지지율 하락 원인으로 "본인의 역량 부족과 가족 비리로 인한 공정과 상식의 상실"을 꼽았다.

홍 의원은 8일 자신의 페이스북에서 "추락 원인을 해소하는 데 주력해야지 뜬금없이 '원팀' 운운하는 것은 천부당만부당한 소리"라며 이같이 말했다.

홍 의원은 "원인이 해소돼야 다시 재반등의 기회가 생기지, 계속 엉뚱한 데 화풀이하면 안철수 국민의당 후보만 급부상할 것"이라며 "모든 것이 '내 탓'이라는 생각으로 다시 시작하라"고 했다.

앞서 국민의힘 내부에서는 홍 의원과 유승민 전 의원 등이 윤 후보 지지율 상승을 위해 더 적극적으로 나서야 한다는 여론이 일었다.

이에 홍 의원이 본질적인 문제는 원팀 논란이 아니라 윤 후보 본인에게 있다는 뜻을 밝힌 것으로 해석된다.

홍 의원은 이날 다른 게시글을 통해 "거듭 밝히지만 저는 이미 대구 선대위 고문으로 원팀이 돼 참여 중이고, 뒤에서 윤 후보를 돕는 역할도 하고 있다"며 "왜 자꾸 유승민 전 의원과 묶어 원팀 운운하는 비방성 기사가 나오는지 참으로 유감"이라고 반발하기도 했다.

그러면서 "윤 후보가 잘못되면 또 제 탓이나 하려고 밑자락 까는 건가"라고도 덧붙였다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr