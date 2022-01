[아시아경제 이지은 기자] 외교부는 카자흐스탄 주요 도시에서 발생한 시위 사태로 인명피해가 발생하고 있는 데 대해 안타깝게 생각한다며 "폭력이 종식되고 조속히 사회질서와 안정을 회복하기를 바란다"고 8일 밝혔다.

이어 "우리 정부는 카자흐스탄 정세를 면밀히 주시하면서, 우리 재외국민의 안전을 위해 필요한 지원과 조치를 계속 취해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이날 기준으로 카자흐스탄 내 우리 국민 피해는 없는 것으로 확인되고 있다.

카자흐스탄에서는 지난 2일부터 연료값 폭등을 이유로 반정부 시위가 발발해 확산되고 있으며, 시위대와 군경이 충돌하며 수십명이 사망한 것으로 알려졌다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr